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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شراكة طبية عابرة للقارات.. وفد صيني رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الصحة يبحث توسيع آفاق التعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

في خطوة تعكس المكانة الرائدة لجامعة عين شمس على الخريطة الطبية الدولية، استقبلت مستشفيات الجامعة اليوم وفداً صينياً رفيع المستوى يترأسه نائب وزير الصحة الصيني، ويضم قيادات حكومية بارزة من مقاطعة "جيانغسو"، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتابعة المشاريع الطبية المشتركة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  وأ.د طارق يوسف - المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس،أ.د هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور عصام فخري، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات وبحضور الاستاذ الدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية  ،والأستاذ الدكتور حسين سيد، مدير مستشفى الباطنة  والأستاذ الدكتور أحمد سعيد، مدير مستشفى الطوارئ بتنسيق مع أ.م.د/  شيرين فواز، مدير مكتب العلاقات الدولية

وصاحب الوفد الحكومي خلال زيارته اليوم نخبة من الأساتذة والقيادات الطبية بمستشفى مقاطعة جيانغسو، والذين قاموا منذ مطلع الأسبوع الجاري بنشاط علمي مكثف؛ حيث عُقدت عدة ورش عمل متخصصة ناقشت أحدث التطورات في أمراض ومناظير الجهاز الهضمي، وطب طوارئ السموم. كما شهدت الفعاليات عقد محاضرات علمية موسعة في مجال زراعة الكبد، بحضور لفيف من كبار الأساتذة المتخصصين وأعضاء فريق زراعة الكبد والأبحاث بالجامعة.

وجاءت هذه الجولة الموسعة لتعكس إدراك الجانب الصيني للأهمية الاستراتيجية التي تمثلها كلية الطب بجامعة عين شمس ومستشفياتها كركيزة أساسية لتحسين الخدمات الطبية في مصر، حيث استهدفت الزيارة متابعة وتقييم المشاريع الطبية المتقدمة التي تُنفذ بالتعاون مع الجانب الصيني، ومناظرة التطور التكنولوجي الهائل في الخدمات المقدمة للمرضى.

وتضمنت النقاشات استعراض ثمار التعاون الناجح الممتد لثلاث سنوات في مجال مناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب تسليط الضوء على آليات تفعيل التعاون المشترك حديثاً في مستشفى الطوارئ.

واختتمت الفعاليات بمباحثات جادة ومثمرة لتبادل الرؤى حول كيفية مساندة واستكمال المشاريع الطبية القائمة بين مستشفيات جامعة عين شمس والجانب الصيني، وخاصة مستشفى جيانغسو، مما يفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التطور والتميز الطبي لخدمة المواطن المصري.

جامعة عين شمس مستشفيات الجامعة وزير الصحة الصيني

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