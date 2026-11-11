سقوط أحد أفراد حرس الشرف بجوار ماكرون خلال استقبال الرئيس السلوفاكي في باريس |صور



شهد قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، واقعة مفاجئة خلال مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني، بعدما سقط أحد أفراد حرس الشرف الفرنسي أرضا أثناء وقوفه بالقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووقعت الحادثة بالتزامن مع وصول موكب الرئيس السلوفاكي إلى مقر الرئاسة الفرنسية، حيث كان أفراد حرس الشرف مصطفين لاستقبال الضيف الرسمي، قبل أن يفقد أحد العسكريين توازنه ويسقط بشكل مفاجئ أمام الحضور، في مشهد أثار انتباه الرئيسين والمسؤولين المشاركين في المراسم.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة تدخل أفراد الأمن لمساعدة العسكري الذي سقط، فيما اقترب ماكرون من موقع الحادث للاطمئنان على الموقف، قبل إبعاد العسكري عن مكان المراسم لتلقي المساعدة اللازمة.

وأفادت تقارير إعلامية سلوفاكية بوقوع حالات إغماء بين أفراد حرس الشرف، وتحدثت بعض التغطيات عن سقوط عسكريين اثنين، بينما أكدت تقارير أخرى رصد حالة واحدة فقط في اللقطات المتاحة، دون صدور توضيح رسمي يحسم العدد أو يكشف أسباب الواقعة.

وعقب التعامل مع الحادث، استكمل الرئيسان مراسم الاستقبال وانتقلا إلى برنامج الزيارة الرسمي داخل قصر الإليزيه، حيث عقدا مباحثات تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين فرنسا وسلوفاكيا.

وشملت المباحثات أمن الطاقة الأوروبي، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والحرب في أوكرانيا، إلى جانب قضايا توسيع الاتحاد الأوروبي والتعاون الإقليمي والأمن الأوروبي.

ولم تعلن السلطات الفرنسية حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الحالة الصحية للعسكري الذي سقط أو الأسباب الطبية وراء الواقعة.