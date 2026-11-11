تركيا تدعو قادة العالم في "كوب 31" إلى الالتزام بخطة "صفر نفايات" لمواجهة تغير المناخ

دعت تركيا، اليوم /الأربعاء/ قادة العالم، إلى الالتزام بمبادرة "صفر نفايات" لخفض الانبعاثات والمساعدة في إعادة الجهود العالمية المعنية بمواجهة تغير المناخ إلى مسارها الصحيح، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية.

وأشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتقدم الذي أحرزته بلاده في مجال إعادة التدوير، قائلاً: إن معدل إعادة التدوير ارتفع من حوالي 13% في عام 2017، عندما بدأت مبادرة "صفر نفايات"، إلى حوالي 40% بحلول نهاية عام 2025.

وقال "جرت إعادة إدخال حوالي 90 مليون طن من النفايات إلى اقتصادنا .. لن نتوقف عند هذا الحد، وسنواصل العمل وبذل كل جهد ممكن حتى نحقق هدف صفر نفايات".

وقد حددت تركيا 10 أولويات لمحادثات "كوب 31" لهذا العام مع تعهد بتسريع عملية التحول إلى الطاقة الكهربائية، كما برزت مبادرات "صفر نفايات" كنقاط نقاش رئيسية خلال الأيام الأولى للمؤتمر.

وكانت السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، التي حضرت محادثات اليوم، قوة دافعة وراء مبادرة "صفر نفايات"، إذ أعلنت إطلاق "التحالف العالمي لصفر نفايات" لتعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة، وخفض انبعاثات الميثان، والحد من هدر الطعام، وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى إعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها لإلغاء الهدر والتلوث.

وقال خبراء الطاقة إن هذه المبادرات، في حال تنفيذها، يمكن أن تبطئ الاحتباس الحراري وتقلل من البصمة البيئية لتقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية والبطاريات.