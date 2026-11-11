5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

يعد نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تؤثر على نشاط الجسم وقدرته على أداء وظائفه بصورة طبيعية، إذ يدخل الحديد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم.

وقد لا ينتبه كثيرون إلى الأعراض المبكرة لنقص الحديد، خاصة أنها قد تتشابه مع علامات الإرهاق والإجهاد اليومي.

علامات تكشف نقص الحديد في الجسم

1. التعب المستمر: الشعور بالإرهاق حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم، نتيجة انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين.

2. شحوب البشرة: قد يبدو الوجه والجلد أكثر شحوبا من المعتاد، خاصة عند الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

3. تساقط الشعر: قد يرتبط نقص الحديد بتساقط الشعر لدى بعض الأشخاص.

4. الصداع والدوخة: قد يعاني المصاب من الصداع المتكرر أو الشعور بالدوار، خاصة مع انخفاض الهيموجلوبين.

5. برودة اليدين والقدمين: قد يشعر بعض الأشخاص ببرودة الأطراف بصورة متكررة.

أسباب نقص الحديد

قد يحدث نقص الحديد نتيجة عدم الحصول على كميات كافية منه من الطعام، أو فقدان الدم بسبب غزارة الدورة الشهرية، أو بعض مشكلات الجهاز الهضمي التي تؤثر على امتصاص الحديد.

أطعمة تساعد على تعويض نقص الحديد

تشمل المصادر الغذائية الغنية بالحديد اللحوم الحمراء والكبدة والعدس والفاصوليا والسبانخ، كما يساعد تناول مصادر فيتامين C مثل البرتقال والجوافة مع الوجبات على تحسين امتصاص الحديد النباتي.

وفي حالة ظهور أعراض نقص الحديد، ينصح بإجراء تحليل صورة دم كاملة ومخزون الحديد بعد استشارة الطبيب، وعدم تناول مكملات الحديد دون تشخيص.

المصدر هيلثي لاين