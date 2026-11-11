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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذار تحذيري في الطائف وخميس مشيط وينبع.. والدفاع المدني السعودي يدعو السكان للحذر

السعودية
السعودية
القسم الخارجي

أطلقت السلطات السعودية إنذارًا مبكرًا للتحذير من خطر محتمل في محافظات الطائف وخميس مشيط وينبع، عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، وسط دعوات للمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات السلامة واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، الأربعاء، تفعيل الإنذار في المحافظات الثلاث، محذرة السكان من الخطر المحتمل، وداعية إلى الابتعاد عن الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت التعليمات أهمية التوجه إلى أقرب مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن النوافذ والزجاج والشرفات والأسطح، مع تجنب التجمعات والتصوير أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن طبيعة التهديد ومواقع التعامل معه.

ويأتي إطلاق الإنذار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، واستمرار التهديدات التي تواجه بعض المناطق السعودية، على خلفية المواجهات المرتبطة باليمن، وما تشهده المنطقة من هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وتكتسب التحذيرات أهمية خاصة نظرًا إلى امتدادها إلى مناطق جغرافية متباعدة، تشمل الطائف غربي المملكة، وخميس مشيط جنوب غربي البلاد، وينبع على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يستدعي متابعة التعليمات الرسمية الصادرة لكل منطقة.

ولم تكشف السلطات السعودية، في المعلومات المنشورة بشأن الإنذار، عن طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيله، كما لم تعلن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية مرتبطة بالتحذير.

ودعا الدفاع المدني السكان إلى عدم مغادرة الأماكن الآمنة قبل صدور إعلان رسمي بزوال الخطر، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، والتواصل مع الطوارئ عند الحاجة.

السلطات السعودية السعودي خطر محتمل الطائف خميس مشيط ينبع

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