تهديدات كاذبة بوجود قنابل تستهدف مئات المدارس في إيطاليا وأيرلندا والمملكة المتحدة

تسببت موجة جديدة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل في مدارس بإيطاليا والمملكة المتحدة وأيرلندا في اضطرابات واسعة النطاق وعمليات إخلاء كإجراء احترازي، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (بوليتيكو) - في نسختها الأوروبية اليوم - أنه تم إخلاء أكثر من 300 مدرسة في إيطاليا اليوم بعد تلقيها تهديدات متطابقة بوجود قنابل. وتم نقل الطلاب إلى أماكن آمنة، في حين أوضح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا لاحقًا أن التهديدات كانت مزيفة.

وتلقت مدارس في المملكة المتحدة وأيرلندا تهديدات مماثلة، حيث استُهدفت أكثر من 270 مدرسة في اسكتلندا وأكثر من 300 مدرسة في أيرلندا الشمالية، كما تلقت بعض المدارس في إنجلترا وأيرلندا رسائل بريد إلكتروني بوجود قنابل.

من جهتها، قالت وزيرة التعليم الأيرلندية هيلدجارد نوتون إن الشرطة اعتبرت هذه الرسائل "غير موثوقة" وأنه " لا يوجد داعٍ لإخلاء المدارس".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التهديدات الأخيرة تأتي بعدما تعرضت عدة مؤسسات إعلامية كبرى في أيرلندا يوم الجمعة الماضي لموجة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني، كما استهدفت تهديدات القنابل الوهمية والكاذبة ما لا يقل عن 18 رحلة جوية أوروبية، في حين تعطلت 22 رحلة جوية على الأقل الخميس الماضي؛ مما أجبر بعضها على تغيير مسارها أو الهبوط اضطرارياً، ودفع السلطات إلى مرافقة الطائرات بطائرات مقاتلة، ولم تعثر السلطات على أي متفجرات على متن الطائرات.