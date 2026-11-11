قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان
الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثي باتجاه مكة المكرمة ومناطق أخري
في اليوم العالمي للعزوبية .. 5 فوائد نفسية مذهلة للعيش بدون الزواج
ترامب: انتصرنا في حربنا مع إيران ودمرنا قدراتها.. ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي
باحث: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يفتح الباب لملاحقة مصادر التمويل
وفاة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر دارشيف عن 66 عاما
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانًا بـ الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.   

وأشارت النشرة الجوية إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة (4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.   

فرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

كما يتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة. فضلاً عن فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة.   

وأضاف البيان أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا تراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلاً.  

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:   

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 24 و25 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.   

السواحل الشمالية: العظمى بين 23 و24 درجة، والصغرى بين 15 و16 درجة.   

شمال الصعيد: العظمى بين 25 و26 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة.   

جنوب الصعيد: العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 13 و14 درجة.   

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات النشرية الصادرة عنها أولاً بأول.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية طقس خريفي شبورة مائية انخفاض الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

ترشيحاتنا

روسيا - أوكرانيا

رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يصف مباحثات أبوظبي بالصعبة

ايزنكوت

نتنياهو يهاجم آيزنكوت: مناقشة قضايا أمنية حساسة علنًا خطوة غير مسؤولة

أرشيفية

الصين وأمريكا على طاولة التفاهم.. تحرك دبلوماسي جديد قبل قمة أبيك ولقاء مرتقب بين شي وترامب

بالصور

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

جيهان الشماشرجي عروسة.. أول صور مع عريسها مدير التصوير إبراهيم نجاري

جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي
جيهان الشماشرجي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد