ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر)، التابعة لوزارة الطيران المدني، بيانًا بـ الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت النشرة الجوية إلى تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من الساعة (4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

فرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

كما يتوقع خبراء الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث 20% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة. فضلاً عن فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأضاف البيان أن هناك نشاطًا للرياح أحيانًا تراوح سرعتها من (30 إلى 35 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلاً.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 24 و25 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 23 و24 درجة، والصغرى بين 15 و16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 25 و26 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 28 و29 درجة، والصغرى بين 13 و14 درجة.

وطالبت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات النشرية الصادرة عنها أولاً بأول.