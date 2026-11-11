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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الناقد الرياضي محمد البنهاوي عن كواليس تحركات لاعبي الزمالك للمطالبة بالحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الحالي، قبل مواجهة الفريق في البطولة الأفريقية.

كما تطرق البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc"، إلى موقف اللاعبين الأجانب من تقديم شكاوى ضد النادي، وحقيقة عرض محمد شحاتة على الأهلي.

وقال: "لاعبو الزمالك تحدثوا مع محمد عبدالناصر وعمر جابر وعبدالله السعيد، وطلبوا الحصول على مقدم عقودهم عن الموسم الحالي قبل مباراة أفريقيا".

وأضاف: "من حق أي لاعب أجنبي في الزمالك تقديم شكوى ضد النادي، لكن حتى الآن لم يصل أي إنذار من اللاعبين، ومن حقهم فسخ عقودهم في حالة عدم الحصول على مستحقاتهم لمدة شهرين".

وتابع البنهاوي: "الزمالك لن ينهي ملف جون إدوارد إلا بعد حضوره التحقيقات في جميع القضايا، وهناك 7 ملايين دولار تحملها النادي بسبب بعض الأخطاء، وهو ما تسبب في تأخر التعاقد مع حسام الزناتي".

واختتم تصريحاته بنفي ما تردد بشأن عرض محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، على النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين.

الزمالك جون إدوارد محمد شحاته أخبار الزمالك الاهلي

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