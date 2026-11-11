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رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

​على هامش زيارته الرسمية لجمهورية قبرص، يشارك المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء موافق 11 نوفمبر 2026 في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان.

وسيتناول الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية مُوزعة على ثلاثة جلسات حيث ستتضمن الجلسة الأول موضوع “ دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط”.

بينما ستتناول الجلسة الثانية موضوع " الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر " وستتناول الجلسة الثالثة موضوع " تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام "، ومن المُقرر أن يُلقي المستشار هشام بدوي رئيس المجلس كلمة في كل موضوع من الموضوعات المطروحة بالجلسات.

​جدير بالذكر أن آلية القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أُطلقت بمبادرة مصرية عام 2014، وشكلت نموذجًا مًلهمًا للتعاون والتكامل الإقليمي، ويعكس انتظام انعقادها خصوصية العلاقات بين الدول الثلاث، وما تمثله من نموذج للعلاقات الاستراتيجية، فضلًا عن كونها محفل رئيسي للتشاور والتنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وإطار مهم للتعاون الإقليمي في منطقة شرق المتوسط. 

ويجسد الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان امتدادًا برلمانيًا لهذا المسار، بما يعزز الحوار والتنسيق بين المؤسسات التشريعية، ويدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الشراكة والتعاون بين الدول الثلاث.

جمهورية قبرص المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب رؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط

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