كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟

في مشهد أثار حالة واسعة من الدهشة والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون مقاطع فيديو ترصد ظهور كائن بحري ضخم في مياه البحر الأحمر، بالقرب من جزيرة أم قمعر شمال مدينة الغردقة، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن طبيعة هذا الكائن ونوعه، وما إذا كانت المياه المصرية تشهد ظهور أحد أضخم الكائنات البحرية في العالم.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على الثروة البحرية التي يتمتع بها البحر الأحمر، خاصة مع وجود سجلات علمية توثق ظهور أنواع نادرة من الحيتان في مناطق مختلفة من السواحل المصرية.

حقيقة الكائن البحري الضخم

أثارت المقاطع المتداولة تكهنات بشأن هوية الكائن البحري، حيث رجح البعض أن يكون حوتًا أزرق أو أحد أنواع الحيتان الضخمة المعروفة في المحيطات، بينما أشارت تقديرات أخرى إلى احتمالية انتمائه إلى أنواع مختلفة من الحيتان التي سبق رصدها في المنطقة.

وفي هذا السياق، كشفت جمعية «هيبكا» المتخصصة في متابعة الأنشطة البحرية أن الكائن ظهر بالقرب من جزيرة أم قمعر شمال الغردقة، كما وردت مشاهدات له بالقرب من منطقة سطايح في مرسى علم، مرجحة أن يكون من نوع حوت برايد، الذي ينتمي إلى فصيلة الركوليات.

ويتميز هذا النوع من الحيتان بامتلاكه صفائح بالينية داخل الفم بدلًا من الأسنان، يستخدمها لتصفية الغذاء من المياه، حيث يتغذى على الأسماك الصغيرة التي تتحرك في أسراب، مثل السردين، إلى جانب كائنات بحرية أخرى.

السلطات المصرية توضح حقيقة المشاهدات

من جانبها، أوضحت إدارة محميات البحر الأحمر أن الفيديوهات المتداولة لا تتوافر بشأنها حتى الآن معلومات رسمية مؤكدة تحدد موقع التصوير وتاريخه، كما لا يوجد تسجيل رسمي موثق لديها للواقعة، وهو ما يجعل تحديد نوع الحوت أمرًا يحتاج إلى فحص علمي متخصص.

وأكدت الإدارة أن البحر الأحمر يتمتع بتنوع بيولوجي استثنائي، ولا تقتصر أهميته على الشعاب المرجانية والأسماك والدلافين، بل يمتد ليشمل وجود أنواع نادرة من الثدييات البحرية.

5 أنواع نادرة من الحيتان ظهرت في البحر الأحمر

وتشير السجلات العلمية إلى توثيق خمسة أنواع بارزة من الحيتان في مياه البحر الأحمر وخليج العقبة، وهي الحوت الأحدب، وحوت برايد، وحوت أومورا، والحوت الأزرق القزم، والحوت القاتل المعروف باسم الأوركا.

وسجلت مشاهدات للحوت الأحدب خلال أعوام 2006 و2009 و2011 و2016 في مناطق الغردقة وشرم الشيخ وجنوب القصير ووادي الجمال، بينما وثقت مشاهدات حوت برايد في أعوام 1950 و2008 و2009 و2012 بمناطق شلاتين وأبو دباب وأبو فنديرة.

كما رصد حوت أومورا بالقرب من سفاجا عام 2009، والحوت الأزرق القزم بالقرب من طابا عام 2018، فيما شهدت منطقة أبو جالوم بجنوب سيناء واقعة جنوح لحوت قاتل عام 2017.

لماذا تظهر الحيتان في البحر الأحمر؟

ويرتبط ظهور هذه الكائنات بالطبيعة الجغرافية والبيئية للبحر الأحمر، واتصاله بالمحيط الهندي عبر مضيق باب المندب، فضلًا عن تنوع بيئاته البحرية بين الشعاب المرجانية والجزر والمياه العميقة والمفتوحة.

وتؤكد هذه المشاهدات أهمية تطوير برامج رصد وحماية الثدييات البحرية، وإنشاء قواعد بيانات علمية لتوثيق ظهور الحيتان والدلافين، مع ضرورة عدم مطاردتها أو الاقتراب منها بصورة قد تعرضها للخطر.