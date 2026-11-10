قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك.. غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال
تسجيل صوتي لرئيس مجلس مسلمي أوروبا يقر بدور الإخوان في تأسيس المجلس: جمعنا الإخوان في بريطانيا وألبانيا والنمسا وأسسناه
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين

أحمد موسى
أحمد موسى

تمنى الإعلامي أحمد موسى، إحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري، معلقا: لازم الناس تبقي شايفة خطورة هذه الحادثة، وما حدث من قبل سواء في طهطا وطوخ.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث في حادثة قطاري العياط غير طبيعي، موضحا أن الجميع من حقه أن ينتقد لكن دون التطاول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: هل اللي حدث دا طبيعي ؟.. لا مش طبيعي .. في ناس متعرفش حاجة.. وتتجاوز.. أنت لك حق تعرف وتنتقد لكن لا تتطاول على أحد لا وزير ولا غفير ولا مواطن.. انتقد كيفما تشاء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: يوم الحادثة أنا قولت إزاي قطار الضواحي مشفش في قطار قدامه واقف بالمناسبة السكة اللي اتحرك فيها القطار الرؤية فيها واضحة جدا ويقدر يشوف على بعد 2 أو 3 كيلو.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: عندي علامات استفهام من أول يوم ازاي مشافش قطار واقف قدامه ومفيش أي منحنيات .. إن شاء الله النيابة العامة تُجيب على كل الأسئلة وتوضح كافة الأمور.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك علامات استفهام كثيرة، موضحا أن بعض من تحدث في البداية عن الحادث لم يكن لديهم معلومات، معلقا: لو عندهم معلومة مكانوش قالوا اللي اتقال.. ناخد بالنا من ترويج الشائعات، ولما النيابة تقولنا هتعرفوا.

وذكر: في 2021 أو 2022، تم إصدار تعليمات بوقف جهاز التحكم atc لفترة محدودة .. وقتها كانت في أمطار وسيول .. والجهاز دا تشغيله في هذه الوقت كان ممكن يسبب كوارث.. والفريق كامل الوزير أخد استثناء في فترة مؤقتة بالعمل بشكل يدوي في هذه الفترة.. لكن بعد الفترة دي أي حد يوقف الجهاز الآلي يحاسب ويتم إيقافه على العمل.

وأضاف: في حادث العياط، حد وقف الجهاز وعطله وعمل كارثة، لو الجهاز كان شغال مكنتش هتحصل الحادثة.. خط الصعيد يجري 120 كيلو.. لكن الضواحي يجري على 50 أو بحد أقصى 70.. القطر بياخد مسافة عشان يقف .. فهنا اللي بيعطل الجهاز الآلي يوقف عن العمل.

أحمد موسى قطاري العياط حادث قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

مبيعات تسلا سايبرتراك

تسلا تزيد إنتاج سايبرتراك قبل قرار وقف تصنيعها

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

العملاق الياباني "هوندا" يعتزم بناء مصنع لإنتاج السيارات الهجينة في الولايات المتحدة

مازيراتي

مازيراتي تدرس إعادة كواتروبورتي بتصميم سيدان

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد