أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين

تمنى الإعلامي أحمد موسى، إحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري، معلقا: لازم الناس تبقي شايفة خطورة هذه الحادثة، وما حدث من قبل سواء في طهطا وطوخ.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ما حدث في حادثة قطاري العياط غير طبيعي، موضحا أن الجميع من حقه أن ينتقد لكن دون التطاول.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: هل اللي حدث دا طبيعي ؟.. لا مش طبيعي .. في ناس متعرفش حاجة.. وتتجاوز.. أنت لك حق تعرف وتنتقد لكن لا تتطاول على أحد لا وزير ولا غفير ولا مواطن.. انتقد كيفما تشاء.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: يوم الحادثة أنا قولت إزاي قطار الضواحي مشفش في قطار قدامه واقف بالمناسبة السكة اللي اتحرك فيها القطار الرؤية فيها واضحة جدا ويقدر يشوف على بعد 2 أو 3 كيلو.

وذكر الإعلامي أحمد موسى: عندي علامات استفهام من أول يوم ازاي مشافش قطار واقف قدامه ومفيش أي منحنيات .. إن شاء الله النيابة العامة تُجيب على كل الأسئلة وتوضح كافة الأمور.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك علامات استفهام كثيرة، موضحا أن بعض من تحدث في البداية عن الحادث لم يكن لديهم معلومات، معلقا: لو عندهم معلومة مكانوش قالوا اللي اتقال.. ناخد بالنا من ترويج الشائعات، ولما النيابة تقولنا هتعرفوا.

وذكر: في 2021 أو 2022، تم إصدار تعليمات بوقف جهاز التحكم atc لفترة محدودة .. وقتها كانت في أمطار وسيول .. والجهاز دا تشغيله في هذه الوقت كان ممكن يسبب كوارث.. والفريق كامل الوزير أخد استثناء في فترة مؤقتة بالعمل بشكل يدوي في هذه الفترة.. لكن بعد الفترة دي أي حد يوقف الجهاز الآلي يحاسب ويتم إيقافه على العمل.

وأضاف: في حادث العياط، حد وقف الجهاز وعطله وعمل كارثة، لو الجهاز كان شغال مكنتش هتحصل الحادثة.. خط الصعيد يجري 120 كيلو.. لكن الضواحي يجري على 50 أو بحد أقصى 70.. القطر بياخد مسافة عشان يقف .. فهنا اللي بيعطل الجهاز الآلي يوقف عن العمل.