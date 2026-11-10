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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان يحذر من سمنة الأطفال: الوزن الزائد في الصغر يهدد صحة القلب في الكبر

السمنة
السمنة
اخبار توك شو

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة انتشار السمنة بين الأطفال، مؤكدًا أن البدانة تبدأ من مرحلة الطفولة، وأن إهمال التغذية السليمة والاعتماد على الوجبات غير الصحية قد يعرض الأطفال للإصابة بالسمنة ومرض السكري ومشكلات القلب مستقبلًا.

وأكد جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الأسر مطالبة بالاهتمام بنوعية الوجبات التي تقدمها لأطفالها، واختيار الأطعمة الصحية والمفيدة، محذرًا من اعتبار زيادة وزن الطفل دليلًا على الصحة أو النمو الجيد.

وانتقد العميد السابق لمعهد القلب القومي بعض الأسر التي تشعر بالسعادة بسبب زيادة أوزان أطفالها، مشددًا على أن الوزن الزائد خلال مرحلة الطفولة قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية تستمر مع الإنسان خلال مراحل عمره المختلفة.

المشي والرياضة للوقاية من أمراض القلب

 

وأوضح جمال شعبان أن ممارسة الرياضة والحركة اليومية من العوامل المهمة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن الكسل والخمول، والحرص على ممارسة المشي بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن ما وصفهم بـ«حزب الكنبة»، وهم الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم في المنزل دون حركة أو نشاط بدني، أكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بقلة الحركة.

واختتم بالتأكيد على أهمية زيادة النشاط البدني اليومي، موضحًا أن المستهدف الذي طرحه يتراوح بين 3000 و5000 خطوة يوميًا، باعتبار المشي وسيلة بسيطة لتشجيع المواطنين على الحركة والابتعاد عن نمط الحياة الخامل.

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