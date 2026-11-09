إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

كلما تأملت أحوال الصحافة المصرية، تذكرت جملة الفنان الشهير أحمد حلمي: «كل نفسك قبل ما حد يأكلك»، عندما قالها للفنان الراحل حسن حسني، كاقتراح مضمونه نزول منتج باسم جديد ينافس المنتج القديم.

وهكذا فعلت الصحافة الورقية عندما روّجت للصحافة الإلكترونية، وبدأت المنافسة بين الورقي والإلكتروني، الذي لم يقف عند حد معين؛ فقد بدأ بالمواقع الصحفية الإخبارية، وتطور الأمر إلى البودكاست والمحتوى الرقمي والريالتي، وصولًا إلى المؤثرين.

واتسعت دائرة المنافسة، وأصبح معيار النجاح هو الريتش وحجم المشاهدات، فطرأت ظاهرة أسبقية النشر، حتى قبل التحقق: «انشر وبعدين تحقق»، وهو ما يخالف أهم قاعدة في الصحافة والإعلام، ألا وهي المصداقية. ولتحقيق أكبر عدد من المشاهدات، اعتمدت الصحافة الإلكترونية علي أخبار المهرجانات والحياة الشخصية للمشاهير والحوادث والأخبار العاجلة ، والورقية اصبحت صحافة بيانات ومنوعات.

واختفت الصحافة الحقيقية التي بطلها الإنسان بهمومه وتحدياته، وشيئًا فشيئًا فقدت الصحافة وظيفتها الأساسية، وأصبحت الصحافة الورقية في قفص الاتهام، باعتبارها غير مواكبة لعصر السرعة الذي لا يجد الناس فيه وقتًا للقراءة، بينما الواقع أنه لم يعد هناك ما يمثلهم ليقرؤوه، إلا فيما ندر.

لم يقف الأمر عند ذلك، بل انقسمت صفوف الصحفيين بين رؤى مختلفة؛ فهناك من يرى أن الصحافة تنحصر في الورقي فقط، وآخرون يدفعون نحو انضمام صحفيي المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين، ومؤخرًا اقترح البعض دخول المؤثرين إلى نقابة الصحفيين العريقة، ولا أدري ما معايير تصنيف مقدمي المحتوى إلى مؤثرين أو غير مؤثرين.

وسط هذا وذاك، ضاعت أحلام شباب الصحفيين الذين عشقوا المهنة، من المؤثرين الحقيقيين، أصحاب الأقلام الصادقة التي كانت تضع الإنسان محور جميع ألوان الصحافة.

وعلى سبيل المثال، أتذكر الكاتب الكبير عبد الوهاب مطاوع، الذي أراه مؤسس الصحافة الإنسانية، والذي كانت ملايين البشر تنتظر كلماته يوم الجمعة؛ لتنير لهم طريق الحياة وتكسبهم خبرات وتجارب شتى.

ربما لم تأكل الصحافة نفسها بسبب ظهور الصحافة الإلكترونية أو البودكاست أو المؤثرين، لكنها بدأت تفقد روحها عندما انشغلت بمنافسة الجميع، ونسيت رسالتها الأساسية.

فالصحافة ليست ورقًا يُطبع، ولا موقعًا إلكترونيًا يُحدّث، ولا فيديو يحصد ملايين المشاهدات، بل هي ضمير حي، وعقل يفكر، وقلم يبحث عن الحقيقة، وإنسان يشعر بآلام الناس ويعبر عن أحلامهم.