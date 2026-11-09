تمويل أوروبي وألماني بـ 108 ملايين يورو لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات داخل مجمع بنبان بأسوان

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة «دي إي جي» (DEG) الألمانية لتمويل التنمية، تقديم تمويل مشترك يصل إلى 127 مليون دولار (108 ملايين يورو) لإنشاء محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام لتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان بما يدعم جهود مصر لزيادة قدراتها في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار وموثوقية الشبكة الكهربائية.
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان اليوم / الاثنين / أن حصته من التمويل تبلغ 63.5 مليون دولار (54 مليون يورو) وستوجه إلى شركة «نيفر بنبان للطاقة المتجددة» وهي شركة مخصصة لتنفيذ المشروع مملوكة لكل من «إنفينيتي باور» و«حسن علام للمرافق».
وتتوزع مساهمة البنك على شريحتين، الأولى تمويل بقيمة تصل إلى 56 مليون دولار (47.6 مليون يورو) من موارده الخاصة، والثانية تمويل ميسر يصل إلى 7.5 مليون دولار (6.4 مليون يورو)، يقدمه صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في المناخ، ضمن برنامج «تسريع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة 2.0».
وكان البنك قد اتفق في أبريل الماضي مع شركة «إتش إيه يو إنرجي» على تقديم قرض بقيمة 65 مليون دولار (55.2 مليون يورو)، لتمويل المرحلة الانتقالية للإنشاء، بما يشمل تطوير وبناء محطة الطاقة الشمسية ونظام تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وستُزوَّد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، البالغة قدرتها 258.5 ميجاوات ذروة، بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 120 ميجاوات/ ساعة، ما يجعلها من أوائل محطات الطاقة الشمسية في مصر المزوّدة بنظام لتخزين الطاقة.
وسيخزن النظام فائض الكهرباء المنتَجة خلال النهار ويضخّه في الشبكة خلال ساعات ذروة الطلب بعد غروب الشمس، بما يساعد على موازنة التقلبات في توليد الطاقة المتجددة ودعم استقرار الشبكة وموثوقيتها.
وستُباع الكهرباء المنتَجة من المحطة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عامًا، بما يوفّر طاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة أقل من تكلفة التوليد التقليدي.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 349 ألف طن سنويًا، وأن يوفر الكهرباء لنحو 310 آلاف منزل.
وإلى جانب التمويل الميسّر، سيموّل صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) أيضًا برنامجًا للتعاون الفني يهدف إلى إطلاق برنامجين للتدريب الفني معتمدين على المستوى الوطني، يركّزان على المهارات الخضراء للشباب الملتحقين حديثًا بسوق العمل في محافظة أسوان، بما يزوّدهم بمهارات تواكب متطلبات المستقبل ويعزّز فرص توظيفهم في قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في مصر.
كما سيدعم تمويل الصندوق شركة إتش إيه يو إنرجي في تعزيز سياساتها وممارساتها في مجال الموارد البشرية، وترسيخ المساواة فيما يخص النوع الاجتماعي في استراتيجيتها لإدارة القوى العاملة، وتعزيز وصول المرأة إلى الوظائف الفنية والقيادية في قطاع الطاقة الذي يهيمن عليه الرجال تقليديًا.
وقالت عايدة سيتديكوفا مديرة البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "سيؤدي تخزين الطاقة بالبطاريات دورًا متزايد الأهمية مع توسّع مصر في توليد الكهرباء من مصادر متجددة."
وأضافت أن مشروع بنبان يمثل نموذجًا مبكرًا مهمًا على كيفية الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزينها في مصر، بما يمهّد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذه التكنولوجيا، وهذا تحديدًا هو نوع الابتكار القادر على الإسهام في تسريع تحوّل البلاد في مجال الطاقة.
وقال المهندس ناير فؤاد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي باور: "نفخر بعودتنا إلى بنبان في أسوان من خلال مشروع نيفر، استكمالاً لمسيرة بدأت عام 2017 عندما أصبحنا أول مطوّر يُقيم مشاريع للطاقة المتجددة في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، واليوم، يمثّل مشروع نيفر بنبان فصلاً جديدًا في هذه المسيرة، إذ يجمع بين توليد الطاقة المتجددة والتخزين المتقدم بالبطاريات لتوفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية لمصر".
وأضاف "الدعم المقدَّم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركائنا في التمويل يمثلان تأكيدًا قويًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وعلى الدور المحوري الذي سيؤديه تخزين الطاقة في تمكين تحوّل مصر في مجال الطاقة."
وقالت داليا وهبة الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات: "يمثّل مشروع نيفر بنبان إنجازًا مهمًا آخر في إطار التزامنا بتعزيز خطوات تحوّل مصر نحو الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد، ومن خلال الجمع بين توليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات، نخطو خطوة مهمة نحو توفير طاقة أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة، مع دعم طموحات مصر طويلة الأجل في مجال الطاقة."
وأضافت "يعكس هذا التمويل استمرار ثقة شركاء التمويل الدوليين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وقوة شراكتنا مع إنفينيتي باور، وفي حسن علام للمرافق، نواصل تركيزنا على توسيع الاستثمارات في حلول الطاقة المبتكرة التي تعزز أمن الطاقة، وتدفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقق قيمة دائمة للمجتمعات التي نخدمها."
ويدعم هذا الاستثمار محور الطاقة الذي يقوده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن البرنامج المصري للربط بين مشاريع المياه والغذاء والطاقة "نُوَفّي" (NWFE)، الذي أُطلق خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ.
ويهدف البرنامج إلى دعم إيقاف تشغيل محطات منخفضة الكفاءة تعمل بالوقود الحفري بقدرة 5 جيجاوات، وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة بقدرة 10 غيغاوات يطوّرها القطاع الخاص.
وتُعدّ شركة "إنفينيتي باور"، وهي شركة مشتركة تأسّست عام 2019 وتجمع بين شركتَي "إنفينيتي" و"مصدر"، أكبر شركة أفريقية متخصصة حصريًا في توفير الطاقة المتجددة.
ويمتلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حصة في رأس مال شركة "إنفينيتي باور"، أما شركة "إتش إيه يو إنرجي"، فقد تأسست عام 2024 للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وهي مملوكة لكلٍّ من "ميريديام" و"حسن علام للمرافق" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وتُعدّ مصر عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك نحو 16 مليار يورو في البلاد من خلال 238 مشروعًا حتى الآن.