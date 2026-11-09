بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 37 دولاراً، لتقترب لتصل لمستوى 4107 دولارات.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7119 جنيهاً، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر 6230 جنيهاً، ووصل عيار 18 نحو 5341 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49840 جنيهاً.

سعر السبائك

سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 71200 جنيه، فيما بلغ سعر سبيكة 50 جراماً نحو 356 ألف جنيه، وسجلت أوقية الذهب، التي تزن 31.1 جرام، نحو 221432 جنيهاً.





