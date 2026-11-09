مبارك كان يرد بـ«أفندم» ومرسي يعطي ظهره للمحكمة.. شيرين فهمي يكشف كواليس مثيرة

وجه الإعلامي مصطفى بكري سؤالًا إلى المستشار محمد شيرين فهمي، بشأن تساؤلات البعض حول سبب تعامله باحترام شديد مع الرئيس الراحل حسني مبارك، في حين لم يتعامل مع الرئيس الراحل محمد مرسي بالطريقة نفسها.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لا أميز بين المتهمين في الجلسات، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته».

وأوضح أن الرئيس الراحل حسني مبارك كان شديد الاحترام للمحكمة، وعندما كان يتم مناداته، كان يرد قائلًا: «أفندم».

وتابع أن مبارك كان يجيب عن جميع الأسئلة التي توجه إليه، مشيرًا إلى أنه طلب توفير مقعد له خلال إحدى الجلسات، بعدما لم يعد قادرًا على السير إلى منصة المحكمة بسبب تقدمه في السن.

وأضاف أن نجليه كانا يجلسان بجواره، وأن المحكمة هي التي أمرت بإحضار مقعد له.

وفي المقابل، لفت شيرين فهمي إلى أن الرئيس الراحل محمد مرسي كان يتعمد إعطاء ظهره للمحكمة، موضحًا أنه مع بدء جلسات المحاكمة، كان مرسي ومن معه يقومون بتصرفات وصفها بالغريبة.

وأشار إلى أنه لاحظ تكرار هذه التصرفات أكثر من مرة، ونبّه مرسي إليها في عدة مناسبات، لكنه لم يلتزم، واستمر في تكرارها.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن محمد مرسي كان يرفض الرد على المحكمة.