فلوسي فين؟.. خلاف مالي ينتهي بجريمة قتل بشعة بمنشأة ناصر

شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدم عامل بناء على إنهاء حياة زميله، البالغ من العمر 40 عامًا، بطعنة نافذة في الرقبة باستخدام شفرة حلاقة، إثر خلافات مالية بينهما بسبب مبلغ 30 ألف جنيه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

خلاف على 30 ألف جنيه ينتهي بجريمة قتل

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، تطورت إلى اعتداء المتهم على زميله بشفرة حلاقة كانت بحوزته، مسددًا له طعنة بالرقبة، ليسقط المجني عليه غارقًا في دمائه وسط حالة من الذهول بين المارة.

محاولات إنقاذ الضحية

وعقب وقوع الاعتداء، حاول الأهالي نقل المصاب إلى المستشفى لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته، بعدما تسبب الجرح القطعي في الرقبة في نزيف حاد أودى بحياته.

التحريات تكشف الدافع وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا ماليًا نشب بين المجني عليه والمتهم، بعدما اقترض الأول مبلغ 30 ألف جنيه من زميله، وتأخر في سداد المبلغ رغم مطالبته به، الأمر الذي أثار غضب المتهم ودفعه إلى ارتكاب الجريمة.

ضبط المتهم وشفرة الحلاقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته شفرة الحلاقة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلاف المالي.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بنقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة لتشريحه وبيان سبب الوفاة.