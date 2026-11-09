إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية للمفتي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل متهم بإنهاء حياة طليقته والتخلص من جثمانها بتقطيع أجزاء منه داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت المحكمة، جلسة دور انعقاد شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة بدأت بخلافات زوجية سابقة بين المتهم «ك.م.ا»، الذي يعمل عاملًا، وطليقته المجني عليها «غ.ف.ا»، على خلفية مطالبتها بالحصول على مستحقاتها الزوجية، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط للتخلص منها، وفقًا لما جاء بتحقيقات القضية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ظل يتتبع أخبار طليقته، قبل أن يتواصل مع محامٍ يُدعى «م.ا.ف»، طالبًا تدخله للوساطة بينهما ومحاولة إنهاء الخلافات، دون أن يعلم الأخير بما يدبره المتهم.

وأضافت أوراق القضية أن المتهم أعد مسبقًا منشارًا وجوالات وأكياسًا بلاستيكية لاستخدامها في تنفيذ جريمته، وانتظر حتى تأكد من خلو المكتب، ثم اعتدى على طليقته بطعنها في الرقبة، وأقدم على تقطيع أجزاء من جثمانها، بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة من الناحية الأمنية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جريمة قتل داخل مكتب محامٍ بدائرة القسم.

وعقب الانتقال والفحص، جرى كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم والأداة المستخدمة، وتحرير محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.