أنغام بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة بتطريزات الورد

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا الاخير.

إطلالة أنغام..

لفتت أنغام بلإطلالة الأنظار بفستان أسود أنيق يجمع بين البساطة والفخامة، حيث جاء بتصميم مكشوف الكتفين يبرز جمال القوام، مع تنورة طويلة مزينة بتطريزات الورود الملونة التي أضفت لمسة أنثوية مميزة على التصميم.

واعتمدت انغام على تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع تموجات منسدلة، واختارت أقراطا لامعة زادت من أناقة اللوك، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

واعتمدت أنغام على الفستان الأسود من أبرز الاختيارات التي لا تغيب عن مناسبات السهرة، خاصة عندما يجمع بين القصات الكلاسيكية والتفاصيل المطرزة التي تمنحه طابعا مختلفا.

حسم المايسترو هاني فرحات موقفه من المنافسة على لقب «صوت مصر»، مؤكدًا أن الفنانة أنغام هي الأجدر بحمل هذا اللقب، لما تمثله من قيمة فنية واعتزاز واضح بانتمائها لمصر.

وخلال استضافته في برنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أشاد هاني فرحات بأنغام، قائلًا: «طبعا أنغام تستحق مليون في المية لقب صوت مصر، ده متفصل عليها لأنها مُشرفة وتفخر إنها مصرية.. في جدل رهيب ليه؟».

وأوضح المايسترو أن منح أنغام لقب «صوت مصر» لا يتعارض مع إطلاق لقب «إحساس مصر» على الفنانة شيرين عبدالوهاب، معتبرًا أن لكل فنانة مكانتها وبصمتها الخاصة.

وأضاف هاني فرحات أنه إذا كان لقب «صوت مصر» يُمنح وفقًا لمعايير وشروط محددة، فإنه يرى أن أنغام ستكون الأحق به، مؤكدًا دعمه الكامل لأحقيتها في الحصول على اللقب