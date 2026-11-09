مدرب بدرجة فنان.. علي ماهر يظهر في 3 أفلام ومسلسل تليفزيوني

خلال الساعات الماضية، تم الإعلان عن التعاقد مع المدرب علي ماهر لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري.

وما لا يعرفه الكثيرون أن المدرب علي ماهر خاض عددًا من التجارب التمثيلية، عقب اعتزاله لعب كرة القدم عام 2004، حيث نرصد تلك التجارب في السطور التالية:

سيد العاطفي:

عام 2005، كان الظهور الأول للمدرب علي ماهر من خلال فيلم «سيد العاطفي»، والذي قام ببطولته عبلة كامل وتامر حسني.

بالعربي سندريلا:

وفي العام التالي، كان الظهور الثاني لعلي ماهر في السينما من خلال فيلم «بالعربي سندريلا»، والذي لعبت بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، وشارك فيه حسن حسني وأحمد هارون، إلا أن الفيلم لم يحقق النجاح المطلوب.

حاحا وتفاحة:

وفي العام ذاته، شارك علي ماهر في فيلم «حاحا وتفاحة»، والذي يُعد من أهم تجاربه الفنية، حيث ظهر من خلال شخصية الطبيب الذي يسعى للزواج من بطلة الفيلم، ياسمين عبد العزيز، إلا أنها تكتشف زواجه من سيدة أخرى.

والفيلم من بطولة ياسمين عبد العزيز وطلعت زكريا وريكو ولقاء الخميسي.

الفوريجي:

وفي عام 2010، كانت التجربة الرابعة والأخيرة لعلي ماهر، بعدما شارك في مسلسل «الفوريجي»، من بطولة الفنان أحمد آدم ورزان مغربي.