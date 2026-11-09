بعد النجاح بالمنوفية.. الجبهة الوطنية يعلن تعميم الملتقى التوظيفي بالمحافظات

أعلن حزب الجبهة الوطنية تعميم تجربة «الملتقى التوظيفي» بمختلف محافظات الجمهورية، عقب نجاح «الملتقى التوظيفي» الذي نظمه الحزب بمحافظة المنوفية، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعًا، وتوفير أكثر من 4500 فرصة عمل للشباب.

وأكد الحزب، أن تعميم «الملتقى التوظيفي» يأتي في إطار التوسع في إتاحة فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات، وتعزيز التواصل مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة.

ومن المقرر أن يوافي الحزب المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد إقامة «الملتقى التوظيفي» المرتقب بالمحافظات المختلفة، وعدد الشركات المشاركة وفرص العمل المتاحة بها، تباعًا.