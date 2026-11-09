رئيس الصين يهنىء إيليانا إيوتوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لبلغاريا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، عن تهانيه لإيليانا إيوتوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لبلغاريا.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /الاثنين/ أن شي لفت - في رسالة بعث بها إلى إيوتوفا - إلى أن بلغاريا كانت ثاني دولة في العالم تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة شكلت سمات بارزة للعلاقات الثنائية.

وأوضح شي أن البلدين عملا، في السنوات الأخيرة، على تعزيز التعاون على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، في حين واصلت شراكتهما الاستراتيجية تعميق مسارها، كما أكد أنه يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وبلغاريا.

وتعهد شي بالعمل مع إيوتوفا لبناء علاقة ثنائية أكثر إيجابية وعملية وحيوية، بما يعود بمزيد من المنافع على شعبي البلدين.

وكانت إيوتوفا قد فازت في الانتخابات الرئاسية البلغارية، لتصبح سابع رئيس لبلغاريا وأول امرأة تنتخب لتولي هذا المنصب، بعد حصولها على 57.58% من الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.