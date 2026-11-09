لأول مرة.. افتتاح شلتر لإيواء الكلاب بمحافظة القاهرة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين.

ويأتي افتتاح الشلتر في إطار جهود محافظة القاهرة لتوفير أماكن مخصصة لإيواء الكلاب، والاهتمام برعايتها، بما يسهم في التعامل مع ملف الكلاب بصورة منظمة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة والرفق بالحيوان.

محافظ القاهرة



وكان قد أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لافتتاح أول شلتر للكلاب بمحافظة القاهرة على مساحة ٥٠٠٠م مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين.



و يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب ، يضم منظومة متكاملة تشمل 112 غرفة مخصصة تستوعب حتى 3 كلاب في كل غرفة، إلى جانب غرف عمليات جراحية مجهزة، وغرفة للتغذية، وغرفة إدارية، ومظلة لانتظار السيارات، وغرف للأمن، وصيدلية بيطرية، وغرف للعزل للحالات المرضية.

وتم الحرص عند تنسيق أعمال الموقع على أن تشمل أرضيات إنترلوك، وطبقات خرسانية، ومساحات خضراء واسعة، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية داخل الشلتر.

