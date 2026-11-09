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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحركات أممية في مسقط لاحتواء التصعيد في اليمن.. هل تنجح في تهدئة الأوضاع؟

مواطنين باليمن
مواطنين باليمن
البهى عمرو

قال المحلل السياسي اليمني، وضاح الجليل، إن التحركات الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة وسلطنة عمان لاحتواء الصراع في اليمن تواجه صعوبات كبيرة، في ظل سعي الأطراف المتصارعة إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي تسعى للتوسع في مناطق استراتيجية، أبرزها المرتفعات الجبلية بين محافظتي لحج وتعز، وخاصة جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب.

وأوضح الجليل، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السيطرة على هذه المرتفعات تمنح الحوثيين موقعاً استراتيجياً يمكنهم من تهديد الملاحة الدولية واستعادة النفوذ في المناطق المحيطة بالمضيق، لافتاً إلى استمرار المواجهات مع القوات الحكومية وألوية العمالقة.

وأكد أن فرص استئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية سياسية تظل محدودة، في ظل استمرار التوسع العسكري للحوثيين ونقضهم المتكرر للاتفاقيات والهدن السابقة.

اليمن الأمم المتحدة عمان مضيق باب المندب

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