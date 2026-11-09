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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين والبيضاء تصل 90 جنيها

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، حالة من التباين، مع اختلاف أسعار البيع للمستهلك من منطقة لأخرى، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

جاءت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها اليوم على النحو التالي:

  • سعر الفراخ البيضاء اليوم : من 73 إلى 74 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتباع للمستهلك بنحو 83 إلى 90 جنيهًا.
  • سعر الفراخ الساسو: من 100 إلى 101 جنيه للكيلو في المزرعة، وتباع في الأسواق بنحو 110 إلى 140 جنيهًا.
  • سعر الفراخ الأمهات: من 63 إلى 64 جنيهًا للكيلو في المزرعة.
  • سعر الفراخ البلدي: نحو 110 إلى 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويختلف سعرها للمستهلك حسب السوق.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

  • كيلو البانيه: من 200 إلى 240 جنيهًا.
  • كيلو الأوراك: من 80 إلى 105 جنيهات.
  • كيلو الأجنحة: من 55 إلى 80 جنيهًا.
  • كيلو الكبد والقوانص: من 100 إلى 120 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الاثنين

وسجلت أسعار كرتونة البيض، التي تحتوي على 30 بيضة، المستويات التالية:

  • سعر كرتونة البيض الأبيض: نحو 111 جنيهًا بالجملة، وتصل للمستهلك إلى 121 جنيهًا تقريبًا.
  • سعر كرتونة البيض الأحمر: نحو 119 جنيهًا بالجملة، وتباع للمستهلك بنحو 129 جنيهًا.
  • سعر كرتونة البيض البلدي: من 122 إلى 123 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك إلى نحو 132 إلى 140 جنيهًا.

وتختلف الأسعار النهائية للدواجن والبيض من منطقة لأخرى، وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش ربح التجار، فضلًا عن اختلاف منافذ البيع.


أسعار الكتاكيت اليوم

وفيما يتعلق بـ اسعار الكتاكيت اليوم تراجع سعر الكتكوت القطعان، مقابل ارتفاع الساسو والساسو بيور كالتالي:

- معلن شركات الكتاكيت: من 27 إلى 36 جنيها.

- الكتكوت الأبيض القطعان: من 18 إلى 18.5 جنيه.

- الكتكوت الساسو: من 18 إلى 19 جنيها.

- الكتكوت الساسو بيور: من 19 إلى 20 جنيها.

- الكتكوت البلدي المشعر: من 5.75 إلى 6.5 جنيه.

- الكتكوت الهجين: من 11 إلى 12 جنيها.

- الكتكوت الروزي بيور: من 12 إلى 13 جنيها.

- الكتكوت الجيل الثاني: من 15 إلى 16 جنيها.

- بط مسكوفي عمر يوم: من 39 إلى 40 جنيها.

- بط فرنساوي بيور: من 25 إلى 26 جنيها.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ البلدي سعر البيض اليوم

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