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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك.. عنصر جديد في جهاز معتمد جمال ووديتان وقرار عاجل بشأن عدي الدباغ

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

تشهد أروقة نادي الزمالك عدة تطورات خلال الفترة الحالية، في ظل تحركات الإدارة لإعادة ترتيب بعض الملفات داخل النادي، إلى جانب استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لاستغلال فترة التوقف الدولي، وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

معتمد جمال يطلب خوض مباراتين وديتين

أخطر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة النادي بحاجته إلى خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، من أجل تجهيز اللاعبين والحفاظ على حساسية المباريات، وجارٍ الاتفاق على المباراتين.

محمد عبد الواحد مرشح للانضمام إلى جهاز الزمالك

تدرس إدارة الزمالك عرض اسم محمد عبد الواحد، الذي رحل مؤخرًا عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، على معتمد جمال، تمهيدًا لضمه إلى الجهاز المعاون للفريق، حال موافقة المدير الفني ورغبته في وجوده.

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الزمالك

وفي سياق متصل، حددت إدارة نادي الزمالك بعد غد الأربعاء موعدًا لعقد اجتماع لمناقشة عدد من الملفات المهمة داخل النادي، وفي مقدمتها ملف شركة كرة القدم ومستحقات لاعبي الفريق.

كما اقترحت الإدارة تعيين حسام الزناتي في منصب رئيس قطاع كرة القدم، لحين حل النزاع القائم بينها وبين جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للنادي.

قرار عاجل بشأن عدي الدباغ ومعسكر منتخب فلسطين

وعلى صعيد اللاعبين، لن يسافر الفلسطيني عدي الدباغ للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، في ظل حاجته إلى الحصول على سبعة أيام قبل العودة مجددًا إلى المشاركة في المباريات.

محمد إسماعيل بديل محتمل لمحمد عبد المنعم في منتخب مصر

وفيما يتعلق بمنتخب مصر، فإنه في حال تأكد إصابة محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، سيتم استدعاء محمد إسماعيل، مدافع الزمالك، للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

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