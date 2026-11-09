فرنسا تسعى لحل في إيران وأوكرانيا من خلال اجتماعات مجموعة السبع

من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية مجموعة السبع في العاصمة الفرنسية باريس الإثنين والثلاثاء، وسط جهود مكثفة تقودها الدول الحليفة لتفادي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران.

كما وتفادي التصعيد والدفع نحو حل دبلوماسي ينهي الحرب في أوكرانيا.

ويعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بدلا من مدينة مرسيليا، على إثر تعديل طارئ في اللحظة الأخيرة لاعتبارات تتعلق بجدول الأعمال.





وعرضت وزارة الخارجية الإيرانية على أمريكا، بأن تلتزم بما سبق الإلتزام به وإبداء المرونة اللازمة للحل، ومن جانبها، ستقوم إيران بفتح مضيق هرمز، وتحول الأمور إلى الإيجابية خلال يومين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشاركته في الاجتماعات على مدي يومين، وذلك بخلاف مشاركته المحدودة ليوم واحد فقط في مارس الماضي.

ويشارك إلى جانبه نظراؤه الألماني يوهان فاديفول والبريطاني إد ميليباند والكندية أنيتا أناند والفرنسي جان نويل بارو والإيطالي أنطونيو تاياني والياباني توشيميتسو موتيغي.

وسيكون الشرق الأوسط ملفا محوريا في المحادثات كما كانت الحال خلال اجتماعات الدول السبع في مارس، مع التركيز بشكل خاص على الأمن البحري ومضيق هرمز وقضايا الطاقة، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الفرنسية.

أمريكا المعزولة

داخل مجموعة السبع، تجد الولايات المتحدة نفسها معزولة منذ شنّت في فبراير مع إسرائيل ضربات على إيران ردت عليها الجمهورية بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

واتسع نطاق الحرب بسرعة في الشرق الأوسط، إذ فتح حزب الله في لبنان جبهة مع إسرائيل التي ردت بحملة غارات كثيفة وتوغل بري في الجنوب، فيما ردت إيران على القصف الأمريكي باستهداف دول في المنطقة.

وبالنسبة إلى فرنسا، يمثل لبنان الأولوية الدبلوماسية الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن وأكدت وزار ة الخارجية الفرنسية أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال القمة.

وتسعى باريس لوضع آلية في غضون أسابيع قليلة تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في 31 ديسمبر.