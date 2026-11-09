بيتكوين تهبط إلى 74 ألف دولار مع تصاعد المخاوف التنظيمية وخروج 1.28 مليار دولار من صناديقها

تراجعت عملة "بيتكوين" إلى مستوى 74 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها في ظل تصاعد المخاوف بشأن تشديد الرقابة التنظيمية على سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع خروج تدفقات استثمارية بقيمة 1.28 مليار دولار من صناديقها المتداولة خلال الأسبوع الماضي، في أكبر موجة تخارج منذ يونيو الماضي.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.9% إلى 74392.2 دولار، بعدما سجلت خسائر بنحو 2% خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع التفاؤل الأولي الذي أعقب فوز الديمقراطيين وتصاعد التساؤلات بشأن مستقبل التنظيمات الرقابية للقطاع.

وامتدت موجة التراجع إلى العملات المشفرة الأخرى، إذ انخفضت "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 5.2% إلى 2118 دولارا، فيما تراجعت "إكس آر بي" بنسبة 6.4%، مقتربة من النزول دون مستوى الدولار الواحد.

كما هبطت عملتا "سولانا" و"كاردانو" بنسبة 3% لكل منهما، وتراجعت "بي إن بي" بنسبة 2.4%.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ذات الطابع الساخر، انخفضت عملة "دوجكوين" بنسبة 3.3%، كما تراجعت عملة "ترامب" بالنسبة ذاتها، لكنها ظلت أعلى من أدنى مستوياتها القياسية المسجلة الأسبوع الماضي.

وتزايدت الضغوط على سوق العملات المشفرة بفعل مخاوف من تشديد الرقابة في ظل سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، خاصة مع دعوات عدد من أعضاء الحزب إلى فرض قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر في القطاع.

وتبرز في هذا السياق السيناتور إليزابيث وارن، إحدى أبرز المعارضين للعملات المشفرة بين الديمقراطيين، والتي يُتوقع أن تتولى رئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بما يمنحها نفوذا واسعا في الإشراف على القطاع المالي، وهو ما قد يمهد لمزيد من التدقيق الرقابي على سوق الأصول الرقمية.

كما أثار فوز الديمقراطيين تساؤلات بشأن فرص إقرار تشريعات جديدة داعمة للعملات المشفرة، بعدما حظيت التشريعات التي أُقرت خلال العامين الماضيين بدعم كبير من الجمهوريين.

وفي مؤشر على تراجع ثقة المستثمرين المؤسسيين، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في بيتكوين صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.28 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر خروج أسبوعي منذ أواخر يونيو الماضي، والثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات منصة "سوسو فاليو" أن موجة التخارج من هذه الصناديق جاءت في ظل تصاعد المخاوف من تشديد الرقابة التنظيمية، كما حدت من استفادة سوق العملات المشفرة من التعافي الذي شهدته الأسواق المالية الأوسع، خاصة أسهم شركات التكنولوجيا.