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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل: خدماتنا مجانية ولا تسجيل للعمالة غير المنتظمة عبر الإنترنت

وزارة العمل
وزارة العمل

حذرت وزارة العمل المواطنين من محاولات النصب والاحتيال التي تقودها بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستغل اسم الوزارة وشعارها، وتنتحل صفتها للترويج لمعلومات مغلوطة بشأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، والحصول على المنح، فضلًا عن الإعلان عن فرص عمل وهمية بالداخل والخارج، من خلال روابط ورسائل هاتفية ومنشورات مضللة تستهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.

وأكدت الوزارة في بيان جديد لها اليوم الاثنين ، أن هذه الصفحات والرسائل لا تمت لها بصلة، وأنها غير مسؤولة عن أي معلومات أو إعلانات يتم تداولها من خلالها، مشددة على أن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما لا يوجد وسطاء أو أشخاص مفوضون من الوزارة لتسهيل الحصول على المنح أو التسجيل في قواعد البيانات أو توفير فرص العمل... وأوضحت الوزارة أن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ولا يتم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة...كما أن صرف المنح يتم للمستحقين المسجلين رسميًا بقاعدة البيانات، وفقًا للضوابط المقررة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد... وفيما يتعلق بفرص العمل، تؤكد الوزارة أن الإعلان عنها والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات، وليس عبر صفحات مجهولة أو رسائل تطلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية.

وتهيب وزارة العمل بالمواطنين توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء المنشورات والإعلانات مجهولة المصدر، أو الضغط على الروابط المشبوهة، أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي والبيانات الشخصية والمالية لأي جهة غير موثوقة، مؤكدة ضرورة الاعتماد على مصادرها الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك من خلال:الصفحة الرسمية لوزارة العمل على موقع فيسبوك:https://www.facebook.com/share/1Hyp16zpXx/ ..و الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل:https://Www.labour.gov.eg  ،والذي يتضمن معلومات عن خدمات الوزارة المختلفة، والإجراءات والضوابط الخاصة بكيفية الحصول عليها.

كما تؤكد الوزارة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفسار عن أي خدمة أو التحقق من صحة المعلومات المتداولة، التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل بالمحافظة التابعين لها، للحصول على المعلومات والإرشادات من المختصين بشكل مباشر...وتشدد على أنها لن تتهاون في مواجهة محاولات استغلال اسمها أو انتحال صفتها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في نشر المعلومات الكاذبة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين...وتجدد الوزارة  تأكيدها أن حماية المواطنين وصون حقوقهم، وضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيه، يأتيان في مقدمة أولوياتها، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادر الوزارة الرسمية.…

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