الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات والحصار الأمريكي شرط لبدء أي مسار دبلوماسي مع واشنطن

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية، قالت إن مقترح خطة اليومين المقدم من طهران هو الأكثر منطقية بين المقترحات المطروحة على الطاولة، وينبغي ألا تتأثر العلاقات الثنائية المتينة بين إيران والعراق مهما بلغت قوة الضغوط.



وأضافت أن رفع العقوبات والحصار الأمريكي شرط لبدء أي مسار دبلوماسي مع واشنطن، وعلى أمريكا إدراك تداعيات وعواقب شن أي حرب ضد إيران.



وتابعت :" قوة "البوابة الحديدية" محاولة أمريكية لصرف الأنظار عن نتائج انتخابات التجديد النصفي، وأن تنفيذ مطالبنا سيؤدي إلى تحركات إيجابية خلال يومين وعودة الأمن إلى مضيق هرمز، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية زارت بوشهر خلال الأيام القليلة الماضية".



