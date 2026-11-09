أول ظهور لـ علي ماهر.. انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم لمواجهة مالاوي

ينطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في المعسكر بمواجهة منتخب مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 من الشهر ذاته في مالاوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر بقيادة علي ماهر

وكان علي ماهر قد أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض المعسكر، وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويدخل المنتخب المصري المواجهتين وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وجمع الفراعنة نقاطهم من التعادل أمام أنجولا وتحقيق الفوز على جنوب السودان، ليصبح الفوز في مواجهتي مالاوي هدفًا أساسيًا للجهاز الفني من أجل تعزيز الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

علي ماهر يبدأ مهمته مع الفراعنة

وتشهد مواجهتا مالاوي الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، ليبدأ مرحلة جديدة يسعى خلالها إلى تقديم أوراق اعتماده وتحقيق نتائج إيجابية مع الفراعنة.

ويطمح المدير الفني الجديد إلى استغلال معسكر نوفمبر لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والعمل على تحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب، قبل خوض اختبارين مهمين في مشوار التصفيات.

وكان علي ماهر قد أعرب عن تقديره لاتحاد الكرة على الثقة التي حصل عليها لتولي تدريب المنتخب، كما وجه الشكر إلى نادي سيراميكا كليوباترا على الفترة التي قضاها داخل النادي، وحرص على توجيه التحية إلى حسام حسن تقديرًا لما قدمه خلال فترة قيادته للفراعنة.