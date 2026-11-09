قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول ظهور لـ علي ماهر.. انطلاق معسكر منتخب مصر اليوم لمواجهة مالاوي

علي ماهر
علي ماهر
حسن العمدة

ينطلق اليوم الإثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الجديد علي ماهر، استعدادًا لخوض مواجهتي مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في المعسكر بمواجهة منتخب مالاوي يوم 13 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، قبل أن تتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم 17 من الشهر ذاته في مالاوي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات.

قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر بقيادة علي ماهر

وكان علي ماهر قد أعلن قائمة تضم 26 لاعبًا لخوض المعسكر، وجاءت الاختيارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويدخل المنتخب المصري المواجهتين وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وجمع الفراعنة نقاطهم من التعادل أمام أنجولا وتحقيق الفوز على جنوب السودان، ليصبح الفوز في مواجهتي مالاوي هدفًا أساسيًا للجهاز الفني من أجل تعزيز الصدارة والاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

علي ماهر يبدأ مهمته مع الفراعنة

وتشهد مواجهتا مالاوي الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعدما تولى المسؤولية خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن، ليبدأ مرحلة جديدة يسعى خلالها إلى تقديم أوراق اعتماده وتحقيق نتائج إيجابية مع الفراعنة.

ويطمح المدير الفني الجديد إلى استغلال معسكر نوفمبر لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، والعمل على تحقيق الانسجام بين عناصر المنتخب، قبل خوض اختبارين مهمين في مشوار التصفيات.

وكان علي ماهر قد أعرب عن تقديره لاتحاد الكرة على الثقة التي حصل عليها لتولي تدريب المنتخب، كما وجه الشكر إلى نادي سيراميكا كليوباترا على الفترة التي قضاها داخل النادي، وحرص على توجيه التحية إلى حسام حسن تقديرًا لما قدمه خلال فترة قيادته للفراعنة.

منتخب مصر معسكر منتخب مصر علي ماهر مالاوي كأس الأمم الأفريقية 2027 كأس الأمم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر

راؤول جونزاليس

أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا جديدا لريال أوفييدو

حسام المندوه

حسام المندوه: حفل أول ألبوم للزمالك لم يكلف خزينة النادي أي مبالغ مالية

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد