قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على خلاف رغبة الاحتلال.. أكسيوس: ترامب يصر على استمرار خطة سلام غزة

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد على

وفق ما ذكر الإعلام الإعلام الأمريكي، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته الملحة في تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة.

وأكد ترامب على رغبته في ذلك، رغم الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية والعراقيل التي تواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

حول ذلك، قالت منصة "أكسيوس" الإخبارية نقلا عن مصادر لها، أن ترامب يريد تنفيذ خطته، وأجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله مسار تنفيذ الخطة.

وشارك في الاتصال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مؤشر على استمرار الإدارة الأمريكية في متابعة ملف غزة ومحاولة تجاوز الخلافات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المعد استنادا إلى خطة ترامب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، غير أن الانتقال إلى مرحلته الثانية لا يزال يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، تتعلق خصوصا بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي وترتيبات إدارة القطاع وسلاح الفصائل الفلسطينية.

وتنص المرحلة الثانية على نشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي 31 يوليو الماضي، نشر "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب خارطة طريق من 15 بندا لتنفيذ الخطة، إلا أن نتنياهو أعلن في 9 أغسطس رفضه الخارطة، مؤكدا تمسكه بنزع سلاح حركة "حماس" بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

ويكشف هذا الموقف عن إحدى أبرز نقاط الخلاف التي تهدد مسار الخطة، إذ تصر الحكومة الإسرائيلية على جعل نزع السلاح شرطا مسبقا للانسحاب، بينما يتطلب تنفيذ بقية الترتيبات التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات الانتقال الأمني والإداري، ودور القوة الدولية وصلاحياتها، فضلا عن ضمانات عدم تجدد المواجهات.

كما تبرز أمور أخرى تتعلق بمدى استعداد إسرائيل للتخلي عن سيطرتها العسكرية على مناطق واسعة من القطاع، وبقدرة اللجنة الفلسطينية المقترحة على تولي الإدارة.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70 بالمائة من مساحة قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن احتمالية نجاح ترامب ليست كبيرة في ظل رفض ومماطلة صهيونية، دون ضغط حقيقي من ترامب.

الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي أكسيوس نتنياهو ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

جوزيه مورينيو

جوزيه مورينيو يفوز بجائزة أفضل مدرب في الليجا لشهر أكتوبر

راؤول جونزاليس

أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا جديدا لريال أوفييدو

حسام المندوه

حسام المندوه: حفل أول ألبوم للزمالك لم يكلف خزينة النادي أي مبالغ مالية

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد