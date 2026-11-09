على خلاف رغبة الاحتلال.. أكسيوس: ترامب يصر على استمرار خطة سلام غزة

وفق ما ذكر الإعلام الإعلام الأمريكي، فقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رغبته الملحة في تنفيذ خطته للسلام في قطاع غزة.

وأكد ترامب على رغبته في ذلك، رغم الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية والعراقيل التي تواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

حول ذلك، قالت منصة "أكسيوس" الإخبارية نقلا عن مصادر لها، أن ترامب يريد تنفيذ خطته، وأجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله مسار تنفيذ الخطة.

وشارك في الاتصال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في مؤشر على استمرار الإدارة الأمريكية في متابعة ملف غزة ومحاولة تجاوز الخلافات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المعد استنادا إلى خطة ترامب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، غير أن الانتقال إلى مرحلته الثانية لا يزال يواجه تحديات سياسية وأمنية معقدة، تتعلق خصوصا بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي وترتيبات إدارة القطاع وسلاح الفصائل الفلسطينية.

وتنص المرحلة الثانية على نشر قوة استقرار دولية، وتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، مقابل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وفي 31 يوليو الماضي، نشر "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب خارطة طريق من 15 بندا لتنفيذ الخطة، إلا أن نتنياهو أعلن في 9 أغسطس رفضه الخارطة، مؤكدا تمسكه بنزع سلاح حركة "حماس" بالكامل قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع.

ويكشف هذا الموقف عن إحدى أبرز نقاط الخلاف التي تهدد مسار الخطة، إذ تصر الحكومة الإسرائيلية على جعل نزع السلاح شرطا مسبقا للانسحاب، بينما يتطلب تنفيذ بقية الترتيبات التوصل إلى تفاهمات بشأن آليات الانتقال الأمني والإداري، ودور القوة الدولية وصلاحياتها، فضلا عن ضمانات عدم تجدد المواجهات.

كما تبرز أمور أخرى تتعلق بمدى استعداد إسرائيل للتخلي عن سيطرتها العسكرية على مناطق واسعة من القطاع، وبقدرة اللجنة الفلسطينية المقترحة على تولي الإدارة.

ويسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70 بالمائة من مساحة قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن احتمالية نجاح ترامب ليست كبيرة في ظل رفض ومماطلة صهيونية، دون ضغط حقيقي من ترامب.