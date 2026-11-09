بسبب كلب.. الاعتداء على أب بشومة أمام ابنته في فيصل ومطالب بسرعة القبض على المتهم

شهدت منطقة فيصل بمحافظة الجيزة واقعة اعتداء أثارت حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولوا مقطع فيديو يوثق تعدي شخص على رجل باستخدام شومة، أمام ابنته، عقب مشادة نشبت بينهما بسبب اصطحاب المعتدي كلبًا في الشارع، ما تسبب في إخافة الطفلة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سير الأب برفقة ابنته في أحد شوارع منطقة فيصل، قبل أن يمر خلفهما شخصان، كان أحدهما يصطحب كلبًا، الأمر الذي أثار خوف الطفلة، ودفع والدها إلى الاعتراض على تصرف صاحب الكلب، مطالبًا إياه بإبعاده عنها حتى لا تتعرض للخوف.

وتطورت المشادة الكلامية بين الطرفين إلى اعتداء، بعدما أقدم أحد الشخصين على ضرب الأب باستخدام شومة على رأسه، وسط وجود ابنته الصغيرة التي شهدت الواقعة، قبل أن يلوذ المعتدي بالفرار من مكان الحادث.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين متداولي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الاعتداء وقع أمام الطفلة الصغيرة، مطالبين بسرعة ضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين.

