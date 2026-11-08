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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خط الصعيد| تفاصيل حادث تصادم قطاري العياط.. وتحرك فوري من الدولة

حادث القطار
حادث القطار
قسم الخدمات

​شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، حادثاً مأساويا نتيجة تصادم بين قطارين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، مما أدى إلى خروج عدد من العربات عن القضبان وتوقف حركة القطارات مؤقتاً. 

وقد استنفرت أجهزة الدولة، كافة قطاعاتها للتعامل السريع مع التداعيات الميدانية والطبية والإغاثية للحادث.

​تفاصيل الواقعة وملابسات التصادم

و​وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وقع الحادث نتيجة تصادم القطار رقم (134) "تحيا مصر" (القادم من الجيزة في طريقه إلى الفيوم)، بمؤخرة القطار رقم (2010) (المتجه من القاهرة إلى أسوان). 

وأسفر التصادم عن خروج بعض عربات القطارين عن السكة الحديدية، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

و​على الفور، دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش الفضائية الكبرى إلى موقع الحادث للتعامل مع الأضرار، ورفع آثار التصادم، وتحريك العربات المتضررة، بهدف سرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط (القاهرة – السد العالي) في الاتجاهين في أسرع وقت ممكن.

​استنفار طبي وتعامل عاجل من وزارة الصحة

و​على الصعيد الصحي، تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن كثب التداعيات الصحية للحادث الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا.

ووجه الوزير، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف لضمان تقديم الرعاية اللازمة.

​وكشفت أحدث البيانات الرسمية عن الدفع بـ 52 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لعمليات النخل والإخلاء السريع للمصابين. 

وقد بلغ إجمالي عدد المصابين 64 مصاباً، تم توزيعهم وتلقي العلاج اللازم لهم، حيث جرى نقل 54 مصاباً إلى مستشفى الواسطى، و10 مصابين إلى مستشفى العياط، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالاتهم الصحية لتوفير الدواء والرعاية الطبية الكاملة.

​تدخل اجتماعي وإغاثي ميداني

​في السياق ذاته، تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحادث الميدانية فور وقوعها بمنطقة جرزا بالعياط. 

ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني الفوري بجوار المصابين وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والنفسي والتدخلات الإغاثية اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة.

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