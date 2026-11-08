انهارده آخر فرصة.. تفاصيل وخطوات حجز سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، هو الموعد النهائي والأخير لتسديد مبالغ التأمين والتقديم لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» والمخصصة لنظام الإيجار، وذلك بعد مد مهلة التقديم لمدة أسبوع استجابةً لرغبات المواطنين.

15 ألف وحدة سكنية تنوعت بين المحافظات والمدن الجديدة و«حياة كريمة»

ويستهدف الإعلان طرح حزمة واسعة من الوحدات السكنية الجاهزة للإيجار تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتتوزع كالتالي:

وحدات المحافظات (8464 وحدة): تشمل 8384 وحدة بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة) في 17 محافظة من بينها القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، والسويس، بالإضافة إلى 80 وحدة بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) في محافظة المنيا.

وحدات المدن الجديدة (3256 وحدة): تتضمن 2606 وحدات بمساحة 90 م² في مدن مثل أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، السادات، وأسوان الجديدة، إلى جانب 650 وحدة بمساحة 75 م² في مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

وحدات مبادرة «حياة كريمة» (3280 وحدة): بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وموزعة على 11 محافظة منها الجيزة، الغربية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، والأقصر.

شروط التقديم والدعم المالي المقدم من الدولة

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الطرح بنظام الإيجار لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والأسر، حيث يُقدّم الصندوق تسهيلات ودعماً ماليين كالتالي:

دعم الإيجار: يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا ماليًا يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويُسدد على مدار فترة الإيجار.

شرط السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حتى تاريخ غلق الإعلان.

حد الدخل: ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي دخل الأسرة المتقدمة مبلغ 16 ألف جنيه شهرياً من كافة المصادر.

خطوة حاسمة لضمان جدية التقديم

من جانبها، شددت رئاسة صندوق الإسكان الاجتماعي على أن مجرد التسجيل عبر منصة مصر الرقمية أو شراء كراسة الشروط لا يُعد تقديماً مكتملًا؛ إذ يلزم الراغبين في التقديم السرعة في التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة قبل نهاية عمل اليوم الأحد، لسداد مبلغ التأمين المخصص للإعلان واستكمال إجراءات حجز الوحدة رسمياً.