قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انهارده آخر فرصة.. تفاصيل وخطوات حجز سكن لكل المصريين 9 بنظام الإيجار

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، هو الموعد النهائي والأخير لتسديد مبالغ التأمين والتقديم لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» والمخصصة لنظام الإيجار، وذلك بعد مد مهلة التقديم لمدة أسبوع استجابةً لرغبات المواطنين.

15 ألف وحدة سكنية تنوعت بين المحافظات والمدن الجديدة و«حياة كريمة»

ويستهدف الإعلان طرح حزمة واسعة من الوحدات السكنية الجاهزة للإيجار تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتتوزع كالتالي:

«سكن لكل المصريين 9».. الإسكان تمد فترة التقديم على وحدات الإيجار حتى هذا الموعد

وحدات المحافظات (8464 وحدة): تشمل 8384 وحدة بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة) في 17 محافظة من بينها القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسماعيلية، والسويس، بالإضافة إلى 80 وحدة بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة) في محافظة المنيا.

وحدات المدن الجديدة (3256 وحدة): تتضمن 2606 وحدات بمساحة 90 م² في مدن مثل أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، السادات، وأسوان الجديدة، إلى جانب 650 وحدة بمساحة 75 م² في مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

وحدات مبادرة «حياة كريمة» (3280 وحدة): بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م²، وموزعة على 11 محافظة منها الجيزة، الغربية، الدقهلية، البحيرة، سوهاج، والأقصر.

شروط التقديم والدعم المالي المقدم من الدولة

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الطرح بنظام الإيجار لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب والأسر، حيث يُقدّم الصندوق تسهيلات ودعماً ماليين كالتالي:

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

دعم الإيجار: يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا ماليًا يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، ويُسدد على مدار فترة الإيجار.

شرط السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حتى تاريخ غلق الإعلان.

حد الدخل: ألا يتجاوز الحد الأقصى لصافي دخل الأسرة المتقدمة مبلغ 16 ألف جنيه شهرياً من كافة المصادر.

الإسكان الاجتماعي

خطوة حاسمة لضمان جدية التقديم

من جانبها، شددت رئاسة صندوق الإسكان الاجتماعي على أن مجرد التسجيل عبر منصة مصر الرقمية أو شراء كراسة الشروط لا يُعد تقديماً مكتملًا؛ إذ يلزم الراغبين في التقديم السرعة في التوجه إلى مكاتب البريد المميكنة قبل نهاية عمل اليوم الأحد، لسداد مبلغ التأمين المخصص للإعلان واستكمال إجراءات حجز الوحدة رسمياً.

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 9 نظام الإيجار حجز الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي وحدات الإيجار شقق الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

المسن

لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاه بالقانون

المهندس محمد مصطفى كشر،

برلماني: الوقف التعليمي يفتح آفاقًا جديدة لتمويل التعليم.. وتوجيهات الرئيس السيسي تعزز الشراكة المجتمعية لبناء الإنسان المصري

الرئيس السيسي

برلماني: الرئيس السيسي يفتح آفاق العالمية أمام التعليم الطبي ويؤسس لصناعة أجيال من أمثال مجدي يعقوب

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد