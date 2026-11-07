العلبة وصلت 121 جنيه.. تفاصيل أسعار السجائر والتبغ المسخن الجديدة

​شهدت أسواق التبغ والسجائر في مصر تطبيق قائمة أسعار جديدة خلال الساعات الماضية، شملت زيادة مرتقبة في أسعار عدد من الأنواع الشهيرة الأكثر إقبالاً من المستهلكين، وفي مقدمتها منتجات شركة "فيليب موريس مصر" مثل "ميريت"، "مارلبورو"، و"إل إم"، بالإضافة إلى منتجات التبغ المسخن "هيتس" و"تييريا".

​تفاصيل الأسعار الجديدة للعبوة

و​جاءت قائمة الأسعار الرسمية الجديدة للأنواع المختلفة على النحو التالي:

​سجائر ميريت (Merit): بجميع أنواعها سجلت 121 جنيهًا للعبوة.

​سجائر مارلبورو (Marlboro): بجميع أنواعها سجلت 109 جنيهات للعبوة.

​سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): بجميع أنواعها سجلت 79 جنيهًا للعبوة.

​سجائر إل أند إم (L&M): بجميع أنواعها سجلت 88 جنيهًا للعبوة.

​أسعار التبغ المسخن (Heets & Terea)

و​على صعيد منتجات التبغ المسخن البديلة، جاءت الأسعار المحدثة كالتالي:

​تييريا (Terea): بجميع أنواعها سجلت 88 جنيهًا للعبوة.

​تييريا كبسول (Terea Capsules): بجميع أنواعها سجلت 93 جنيهًا للعبوة.

​هيتس (Heets): بجميع أنواعها سجلت 69 جنيهًا للعبوة.

​وتأتي هذه التحريكـات السعرية في إطار التحديثات الدورية لأسعار البيع بالسوق المحلي، وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات احتكرية أو زيادة غير مبررة في الأسواق.

​المتحف المصري الكبير يُعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتباراً من الأحد

وكان بدأ المتحف المصري الكبير رسمياً، اعتباراً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق قائمة الأسعار الجديدة لتذاكر الدخول لمختلف فئات الزوار، وذلك بعد إقرارها من قِبل مجلس إدارة هيئة المتحف بزيادة بلغت نحو 202 جنيه للزائر المصري و5 دولارات للزائر الأجنبي بحسب فئات التذاكر.

​وجاءت تفاصيل أسعار التذاكر الجديدة مقسمة حسب فئات الزوار كالتالي:

​بالنسبة للزوار المصريين: تم تحديد سعر تذكرة الشخص البالغ بقيمة 220 جنيهاً، بينما يبلغ سعر تذكرة الطفل 110 جنيهات، ومثلها لكل من تذكرة الطالب وتذكرة كبار السن لتستقر عند 110 جنيهات.

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب (غير المقيمين): يبلغ سعر تذكرة الشخص البالغ 1830 جنيهاً، في حين سجلت تذكرة كل من الطفل والطالب 920 جنيهاً.

​بالنسبة للزوار العرب أو الأجانب المقيمين: تصل تذكرة الشخص البالغ إلى 920 جنيهاً، بينما تبلغ تذكرة الطفل والطالب 460 جنيهاً لكل منهما.

و​تأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حركة الزيارة وتقديم أفضل خدمات استثنائية للزائرين داخل هذا الصرح الحضاري العالمي.