سنتكوم: إنشاء قوة مهام جديدة لتعطيل نقل إيران للأسلحة المتطورة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يوم السبت عن إنشاء قوة مهام جديدة تهدف إلى تعطيل استخدام إيران للطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة وغيرها من المواد، ما يوسع نطاق ضغط واشنطن على طهران.

وفي بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية اكس، قالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) إن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة، أصدر توجيهات بتشكيل فرقة "البوابة الحديدية" في 7 نوفمبر. وستتمركز الوحدة، التي تضم حوالي 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وستعمل فرقة العمل مع وكالات حكومية أمريكية أخرى لمراقبة ومنع حركة أنظمة الأسلحة المتقدمة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، وما تصفه واشنطن بأنه تدفقات إيرادات غير مشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

وقال كوبر إن إنشاء فرقة العمل "البوابة الحديدية يعزز نجاح حصارنا المحكم ضد إيران في البحر".

وأضاف أن التعاون الوثيق مع الوكالات الحكومية الأمريكية من شأنه أن يحد بشكل أكبر من قدرة طهران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد جيشها.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن حصارها البحري للموانئ الإيرانية، والذي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه منع إيران من تصدير ما قيمته أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، ستركز المبادرة الجديدة على الحدود البرية لإيران وبحر قزوين، بينما تشمل القيود البحرية الموانئ الإيرانية على طول الخليج العربي وخليج عمان.