باكستان والسودان يتفقان على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجرائم الإلكترونية

اتفقت باكستان والسودان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب توسيع التنسيق في المجالات الأمنية والشرطية والتدريب وتطوير المؤسسات، وذلك خلال مباحثات جمعت وزيري الداخلية في البلدين بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، في بيان اليوم "السبت"، أن الاتفاق جاء خلال محادثات على مستوى الوفود بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي ونظيره السوداني الفريق أول بابكر سمرة مصطفى علي، الذي يزور باكستان حالياً، بحضور وزير الدولة الباكستاني لشؤون الداخلية طلال تشودري.

وأكد الوزير السوداني رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات والتجارب الباكستانية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فيما اتفق الجانبان على توسيع التعاون ليشمل الأمن والشؤون الداخلية والتدريب الشرطي والتعاون المؤسسي.

بدوره، أكد نقوي استعداد بلاده لتقديم جميع أوجه التعاون الممكنة للسودان في جهود إحلال السلام وإعادة الإعمار، فضلاً عن توفير برامج تدريب مهني لعناصر الشرطة السودانية.

وتأتي هذه المباحثات في إطار سلسلة لقاءات أجراها الوزير السوداني خلال زيارته لباكستان حيث التقى أمس قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، كما عقد أمس الأول اجتماعاً مع رئيس الوزراء شهباز شريف، أشاد خلاله بالدعم الباكستاني للسودان في المحافل الدولية بشأن الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في البلاد.