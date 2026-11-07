معاناة النازحين تتفاقم.. 950 ألف فلسطيني في مناطق مهددة بالفيضانات في غزة

حذّرت وزارة شئون المرأة في قطاع غزة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي تواجه النساء والأطفال النازحين، جراء المنخفض الجوي وغرق مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

غزة تواجه كارثة إنسانية مع غرق مخيمات النزوح

وأكدت الوزارة نزوح نحو مليون امرأة وفتاة، مشيرة إلى وجود 950 ألف نازح في مواقع معرضة للفيضانات، بينهم أكثر من 400 ألف في مناطق عالية الخطورة.

وأوضحت أن نحو 867 ألف نازح يقيمون في خيام متهالكة، فيما تحتاج قرابة 162 ألف خيمة إلى الاستبدال الفوري، لافتة إلى تسجيل أكثر من 1500 نداء استغاثة خلال الساعات الأولى من المنخفض الجوي، نتيجة تضرر الخيام ومراكز الإيواء.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الوزارة إلى أن قطاع غزة يضم 64 ألفًا و413 أرملة، و86 ألفًا و290 أسرة تعيلها نساء، بينما تعاني 702 ألف امرأة وفتاة من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وحذّرت من تفاقم معاناة النساء النازحات في ظل نقص المأوى الآمن والأغطية والغذاء والأدوية والمرافق الصحية، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لتوفير خيام مقاومة للأمطار ووحدات إيواء آمنة ومستلزمات الشتاء والرعاية الصحية.

كما حمّلت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية مسئولية حماية النساء والأطفال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم بشكل عاجل ومنتظم.