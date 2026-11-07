حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الشرقية وإعادة الانضباط المروري

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أنه في إطار جهود محافظة الشرقية لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري وبالتنسيق مع اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية لإزالة كافة التعديات والإشغالات المخالفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية شنت بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مسائية مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإزالة المعوقات التي تتسبب في التكدسات المرورية وتعطيل حركة المواطنين والسيارات، بعدد من المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية.

ففي حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد رئيس الحي حملة مكبرة بمحيط منطقة المحطة وميدان التحرير ومناطق متفرقة، أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وفك التكدسات المرورية.

وفي حي ثان الزقازيق، تابع محمد أبو هاشم رئيس الحي حملة إشغالات بمحيط منطقة القومية ومناطق متفرقة بنطاق الحي، حيث تم رفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة ههيا، قاد عبد العاطي عبد الفتاح رئيس المركز حملة مكبرة بمحيط السوق الأسبوعي وعدد من الشوارع، شملت شوارع أحمد عرابي والجمهورية وبحر مويس الشرقي والغربي، وأسفرت عن رفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.

وفي مركز ومدينة أبو حماد، تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز حملة لرفع الإشغالات بشارعي الجيش وسعد زغلول، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام.

كما شهدت مدينة القرين حملة مكبرة بقيادة إيهاب خاطر رئيس المدينة، استهدفت طريق 36 الحربي بالقرين وطريق العزازي وصولًا إلى مفارق أبو نصار، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وفي مركز ومدينة منيا القمح، تابع المحاسب السيد عبد الرازق رئيس المركز حملة إشغالات شملت شارع القيسارية وميدان الشهداء، وأسفرت عن رفع التعديات على حرم الطريق والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة وتكثيف الحملات المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، للتصدي لكافة صور التعديات والإشغالات المخالفة، وفرض هيبة القانون، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بشوارع المحافظة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.