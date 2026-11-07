الجنيه الذهب يقترب من 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت

حافظت أسعار الذهب في مصر على مستوياتها خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، وسجل الجنيه الذهب نحو 49680 جنيهًا للبيع، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 6210 جنيهات للبيع، وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 49680 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 49440 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، مقابل 6180 جنيهًا للشراء، وذلك بعد تراجعه بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: سجل 7095 جنيهًا للبيع و7065 جنيهًا للشراء.

عيار 21: بلغ 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء.

عيار 18: سجل 5325 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء.

عيار 14: بلغ 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 4072 دولارًا، فيما بلغ سعرها في السوق المحلية نحو 220745 جنيهًا للبيع و219680 جنيهًا للشراء.

سعر الدولار في الصاغة

بلغ سعر الدولار في محلات الصاغة نحو 54.34 جنيه، مقابل 53.83 جنيه في البنوك.