تحركات جديدة لتنظيم سوق ديانا والحفاظ على المظهر الحضاري لوسط البلد

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سوق ديانا بمنطقة وسط البلد، لدراسة سبل تنظيم السوق والارتقاء بمستواه، مع الحفاظ على طبيعته المميزة، وتحقيق التوازن بين استمرار النشاط التجاري والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته د. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على الارتقاء بالأسواق القائمة، والحفاظ على المظهر الحضارى لمنطقة وسط البلد، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمترددين على السوق.

وأوضح محافظ القاهرة أن سوق ديانا، بما يضمه من مقتنيات وتحف ومشغولات وأنتيكات، يمثل أحد الأنشطة المميزة التى تجذب المهتمين بالتراث والمقتنيات القديمة، ويسهم فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية بمنطقة وسط البلد، لكنه يحتاج إلى تنظيم بما لا يعيق الحركة المرورية، والمظهر الحضارى للمنطقة.