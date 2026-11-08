أحمد حسن: شكرًا لـ حسام حسن على نجاحاته مع المنتخب.. وعلينا دعم علي ماهر

أكد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر يأتي في إطار طبيعة العمل التدريبي، مشددًا على ضرورة تقدير الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني، ودعم المدير الفني الجديد علي ماهر خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك عقب إعلان اتحاد الكرة المصري تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الوطني خلفًا لحسام حسن، بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد عُقد صباح اليوم.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحاته لبرنامجه "الكابتن"، المذاع عبر قناة "دي إم سي": "رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب الوطني المصري خلينا نقول إنها "سنة الحياة"، ونشكره على الفترة التي قضاها مع منتخب مصر، وشوفنا مدربين كبار حققوا نتائج وغادروا ورجعوا تاني، وعلى رأسهم الأسطورة محمود الجوهري".

وأضاف: "كل الشكر للكابتن حسام حسن على الفترة التي قضاها مع المنتخب، هو اجتهد وعمل نجاحات وقدر يسعد الشعب المصري، وقدم هو وشقيقه إبراهيم حسن ذكريات وأشياء طيبة كتير جدًا، ويستحقوا كل الشكر والتقدير على ما قدموه".

وتابع: "الدنيا مش بتقف عند حد، وكل التوفيق للكابتن حسام حسن، والعمل العام كده، وكل مرحلة وليها رجالها، والموضوع انتهى بالنسبة لحسام حسن، وأصبح عندنا مدير فني جديد وهو الكابتن علي ماهر".

وأشاد نجم منتخب مصر السابق بإمكانات علي ماهر، قائلًا: "علي ماهر مدرب متميز والكل شهد له بالتميز، وعمل شغل كويس وحقق نجاحات طيبة، وهو مدرب هادي وواعد، وقلما نجد له تصريحات في وسائل الإعلام".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساندة المدير الفني الجديد، قائلًا: "زي ما حصل التفاف ودعم حول الكابتن حسام حسن، أتمنى يكون فيه دعم للكابتن علي ماهر كمدير فني واعد، وكل التوفيق ليه خلال الفترة القادمة".