مسئول أممي : كل سكان غزة تقريبا يحتاجون إلى المساعدة عقب غرق خيام النازحين بسبب الأمطار الغزيرة

أفاد مسئول أممي في قطاع غزة بأن جميع سكان القطاع تقريبا يحتاجون إلى المساعدات بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر عشرات الآلاف من خيام النازحين.

ووصف جوناثان فيتش الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في فلسطين - في تصريحات خاصة أوردها تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الأحد/ - الأوضاع في القطاع "بالبائسة" وأنها تزداد سوءا بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول الآلات الثقيلة والوقود.

وأشار فيتش إلى انخفاض كميات الأغطية المشمعة والأغطية البلاستيكية والخيام المتاحة في القطاع بسبب تقليص ميزانية الأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى أن تكون أكثر انتقائية في تحديد الوجهات التي تتلقى الدعم، وتابع قائلا "ولكن الفيضانات العارمة، للأسف، تعني أن جميع السكان تقريبا بحاجة للمساعدة".

من جهتهم، قال مسئولو الدفاع المدني إنهم تلقوا أكثر من 1500 مكالمة استغاثة، ولكنهم يفتقرون إلى المعدات اللازمة للاستجابة لهذه المكالمات.

جدير بالذكر أن 80% من سكان القطاع يعيشون في خيام مؤقتة وملاجئ مكتظة إثر تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحياء كاملة خلال الحرب التي استمرت لمدة عامين.