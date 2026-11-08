مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

تعد شوربة العدس من أشهر الأطباق الشتوية التي يحرص كثيرون على تناولها خلال الأيام الباردة، فهي لا تتميز بمذاقها الدافئ والشهي فقط، بل تحتوي أيضا على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ما يجعلها وجبة مناسبة للكبار والصغار.

وتتميز شوربة العدس باحتوائها على البروتين النباتي والألياف الغذائية، إلى جانب الحديد والفولات والبوتاسيوم، وهي عناصر تساهم في دعم صحة الجسم وتعزيز القيمة الغذائية للنظام اليومي.

فوائد تناول شوربة العدس

1- دعم صحة الجهاز الهضمي

تحتوي شوربة العدس على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم، كما تساهم في الوقاية من الإمساك عند تناولها ضمن نظام غذائي متوازن مع شرب كمية كافية من الماء.

2- تقوية المناعة

يوفر العدس مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، ومنها الحديد والزنك والفولات، التي تلعب أدوارا مختلفة في دعم وظائف الجهاز المناعي.

3- المساعدة على الشعور بالشبع

تجمع شوربة العدس بين البروتين النباتي والألياف، ما يساعد على الشعور بالامتلاء لفترة أطول، وبالتالي قد تكون اختيارا مناسبا لمن يرغبون في التحكم في الشهية والوزن.

4- دعم صحة القلب

تساعد الألياف الموجودة في العدس على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي صحي.

5- المساعدة في تنظيم مستويات السكر

يتميز العدس باحتوائه على الألياف والبروتين، ما يساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي قد يساهم في تقليل الارتفاع السريع لمستويات السكر بعد الوجبات.

طريقة عمل شوربة العدس في المنزل

المكونات:

* كوب عدس أصفر مغسول.

* جزرة مقطعة.

* ثمرة طماطم.

* بصلة متوسطة.

* فصان ثوم.

* ثمرة بطاطس صغيرة.

* ملعقة صغيرة كمون.

* نصف ملعقة كركم.

* ملح وفلفل أسود.

* 5 أكواب ماء أو مرقة.

طريقة التحضير:

1. ضعي العدس والجزر والطماطم والبصل والثوم والبطاطس في إناء مناسب.

2. أضيفي الماء أو المرقة واتركي المكونات على النار حتى تنضج تماما.

3. ارفعي الخليط من على النار واتركيه يهدأ قليلا.

4. اضربي المكونات في الخلاط حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

5. أعيدي الشوربة إلى النار وأضيفي الكمون والكركم والملح والفلفل.

6. اتركيها لبضع دقائق حتى تتجانس المكونات، ثم قدميها ساخنة مع الخبز المحمص والليمون.