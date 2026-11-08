مع تغيرات الطقس.. 6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج

مع تغيرات الجو و انخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء من جفاف البشرة،من ظهور القشور والخشونة والشعور بشد الجلد رغم استخدام مستحضرات الترطيب بشكل منتظم، دون الانتباه إلى أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تكون السبب الرئيسي وراء تفاقم المشكلة.

فإن اتباع روتين غير مناسب للعناية بالبشرة قد يؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية وإضعاف الحاجز الواقي للجلد، ما يزيد احتمالات الإصابة بالجفاف والتهيج.

أخطاء يومية تسبب جفاف البشرة

1- غسل الوجه بالماء الساخن

يعد استخدام الماء الساخن من أبرز الأخطاء التي تؤثر على ترطيب البشرة، إذ يساعد على إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومة الجلد، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف والشد، لذلك ينصح باستخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه والاستحمام.

2- الإفراط في استخدام غسول الوجه

تعتقد بعض النساء أن غسل الوجه عدة مرات يوميا يساعد على تنظيف البشرة والحفاظ على نضارتها، إلا أن الإفراط في استخدام المنظفات، خاصة الأنواع القوية، قد يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية وزيادة الجفاف والتهيج.

3- تأخير استخدام المرطب

من الأخطاء الشائعة الانتظار لفترة طويلة بعد غسل الوجه قبل وضع الكريم المرطب، بينما ينصح أطباء الجلدية باستخدام المرطب بعد التنظيف مباشرة، عندما تكون البشرة رطبة قليلا، للمساعدة في الاحتفاظ بالماء داخل الجلد.

4- تقشير البشرة بشكل متكرر

رغم أهمية إزالة خلايا الجلد الميتة، فإن الإفراط في استخدام المقشرات الكيميائية أو الفيزيائية قد يؤدي إلى تهيج البشرة وإضعاف حاجزها الطبيعي، خاصة لدى أصحاب البشرة الجافة والحساسة.

5- استخدام منتجات تحتوي على العطور

قد تسبب بعض مستحضرات العناية التي تحتوي على العطور ومكونات مهيجة زيادة الجفاف والحكة والاحمرار، لذلك يفضل اختيار منتجات لطيفة وخالية من العطور، خاصة عند المعاناة من حساسية الجلد.

نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة

-ينصح خبراء الجلدية باستخدام مرطب مناسب يحتوي على مكونات تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، مثل الجلسرين والسيراميدات، إلى جانب تجنب الاستحمام لفترات طويلة بالماء الساخن، واستخدام واقي الشمس بانتظام.

-كما يفضل تجنب الإفراط في تقشير الوجه واختيار غسول لطيف لا يسبب الشعور بالشد بعد الاستخدام.

-وفي حالة استمرار الجفاف أو ظهور تشققات مؤلمة أو التهاب شديد، ينصح بمراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

المصدر.. الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية