قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مع تغيرات الطقس.. 6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج

6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج
6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج
رنا عصمت

مع تغيرات الجو و انخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء من جفاف البشرة،من ظهور القشور والخشونة والشعور بشد الجلد رغم استخدام مستحضرات الترطيب بشكل منتظم، دون الانتباه إلى أن بعض العادات اليومية الخاطئة قد تكون السبب الرئيسي وراء تفاقم المشكلة.

فإن اتباع روتين غير مناسب للعناية بالبشرة قد يؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية وإضعاف الحاجز الواقي للجلد، ما يزيد احتمالات الإصابة بالجفاف والتهيج.

أخطاء يومية تسبب جفاف البشرة

1- غسل الوجه بالماء الساخن

يعد استخدام الماء الساخن من أبرز الأخطاء التي تؤثر على ترطيب البشرة، إذ يساعد على إزالة الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومة الجلد، ما يؤدي إلى الشعور بالجفاف والشد، لذلك ينصح باستخدام الماء الفاتر عند غسل الوجه والاستحمام.

2- الإفراط في استخدام غسول الوجه

تعتقد بعض النساء أن غسل الوجه عدة مرات يوميا يساعد على تنظيف البشرة والحفاظ على نضارتها، إلا أن الإفراط في استخدام المنظفات، خاصة الأنواع القوية، قد يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية وزيادة الجفاف والتهيج.

3- تأخير استخدام المرطب

من الأخطاء الشائعة الانتظار لفترة طويلة بعد غسل الوجه قبل وضع الكريم المرطب، بينما ينصح أطباء الجلدية باستخدام المرطب بعد التنظيف مباشرة، عندما تكون البشرة رطبة قليلا، للمساعدة في الاحتفاظ بالماء داخل الجلد.

4- تقشير البشرة بشكل متكرر

رغم أهمية إزالة خلايا الجلد الميتة، فإن الإفراط في استخدام المقشرات الكيميائية أو الفيزيائية قد يؤدي إلى تهيج البشرة وإضعاف حاجزها الطبيعي، خاصة لدى أصحاب البشرة الجافة والحساسة.

5- استخدام منتجات تحتوي على العطور

قد تسبب بعض مستحضرات العناية التي تحتوي على العطور ومكونات مهيجة زيادة الجفاف والحكة والاحمرار، لذلك يفضل اختيار منتجات لطيفة وخالية من العطور، خاصة عند المعاناة من حساسية الجلد.

نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة

-ينصح خبراء الجلدية باستخدام مرطب مناسب يحتوي على مكونات تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة، مثل الجلسرين والسيراميدات، إلى جانب تجنب الاستحمام لفترات طويلة بالماء الساخن، واستخدام واقي الشمس بانتظام.

-كما يفضل تجنب الإفراط في تقشير الوجه واختيار غسول لطيف لا يسبب الشعور بالشد بعد الاستخدام.

-وفي حالة استمرار الجفاف أو ظهور تشققات مؤلمة أو التهاب شديد، ينصح بمراجعة طبيب الجلدية لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.

المصدر.. الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية

6 أخطاء فى روتين العناية بالبشرة تسبب الجافا و التهيج أخطاء يومية تسبب جفاف البشرة نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة جفاف البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

خلال جولة النائبة

استجابة وزير الأوقاف لطلب النائبة بسمة هنداوي.. فرش مسجد «الأشراف الكبير» خلال أسابيع

ارشيفيه

مصرع معلمة أسفل عجلات سيارة نقل بأحد مراكز الدقهلية

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الصحية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد استمرار جهود تطوير المنظومة الطبية

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان 3 مستشفيات لمتابعة انتظام العمل

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد