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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من زيت جوز الهند يوميا ؟

جوز الهند
جوز الهند
نهى هجرس

يحظى زيت جوز الهند باهتمام إعلامي واسع النطاق مؤخرًا باعتباره أحد أكثر الأطعمة الصحية على وجه الأرض، وتؤكد أكثر من  1700 دراسة  فوائد استهلاك زيت جوز الهند. 

يكمن سر هذه الثمرة الفريدة (فهي تُصنف كفاكهة ومكسرات في آن واحد) في احتوائها على أحماض دهنية متوسطة السلسلة، 90% منها دهون مشبعة صحية تشمل حمض اللوريك، وحمض الكابريليك، وحمض الكابريك.

تُعدّ الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة أسهل هضمًا بكثير من الدهون الأخرى التي نستهلكها، كما أنها لا تُخزّن بسهولة مثل الدهون، فهي أصغر حجمًا، مما يُسهّل نفاذها عبر الخلايا؛ ولأن الكبد هو من يُعالجها، فإنها تُوفّر مصدرًا فوريًا للطاقة.

إليك بعض الطرق العديدة التي يفيد بها زيت جوز الهند جسمك

1. يقي من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بفضل غناه بالدهون المشبعة الطبيعية، يزيد زيت جوز الهند من مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ويساعد في تحويل الكوليسترول الضار (LDL) إلى كوليسترول جيد، وهذا يعزز صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. يمنع أمراض اللثة وتسوس الأسنان

تساعد عادة المضمضة بالزيت ، باستخدام زيت جوز الهند، على إزالة البكتيريا من الفم، وتقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض اللثة. جربها بنفسك عن طريق المضمضة بملعقة كبيرة من الزيت في فمك صباحًا لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم ابصق الزيت بدلًا من بلعه، لأنه يجذب البكتيريا من الفم كالمغناطيس، هكذا تساعد هذه العادة على شفاء اللثة والأسنان.

اضافة زيت جوز الهند على القهوة

3. علاج طبيعي مثبت لمرض الزهايمر

عند هضم الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، يُنتج الكبد الكيتونات التي تُعدّ مصدراً سهلاً للطاقة للدماغ، لا تحتاج الكيتونات إلى الأنسولين لتزويد الدماغ بالطاقة، يفقد مرضى الزهايمر القدرة على إنتاج الأنسولين في الدماغ، لذا فإن وجود هذا المصدر السهل للطاقة يُحفّز إصلاح وظائف الدماغ، كما يُمكن لزيت جوز الهند أن يُحسّن وظائف الذاكرة لدى كبار السن غير المصابين بالزهايمر

4. يعزز الطاقة والقدرة على التحمل ويساهم في فقدان الوزن

يُساهم زيت جوز الهند، بفضل سهولة هضمه، في توفير طاقة تدوم طويلاً، كما يُمكن أن يُحسّن عملية الأيض، وتشير الدراسات إلى أنه يُقلل الشهية ويُعزز حرق الدهون، وخاصة دهون البطن العنيدة.

5. يعالج اضطرابات الجلد

إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية مثل الإكزيما، والتهاب الجلد، وقشرة الرأس، والحروق، والصدفية، فإن استخدام هذا الزيت الرائع موضعياً قد يُساعدك، كما أنه يُستخدم كمنظف ومرطب للوجه.

6. يقلل الالتهاب ويحسن حالة التهاب المفاصل

بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة في زيت جوز الهند على شفاء التهاب المفاصل وتقليل الالتهاب

7. يعزز وظائف المناعة

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك الذي يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، وهذا يعني أنه يحارب البكتيريا، ويقلل من نمو المبيضات، ويخلق بيئة غير مواتية للفيروسات.

8. يعالج التهابات المسالك البولية والتهابات الكلى

يُعرف زيت جوز الهند بخصائصه المضادة للبكتيريا الطبيعية، مما يجعله فعالاً في علاج التهابات المسالك البولية والكلى، كيف ذلك؟ تعمل الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة الموجودة في الزيت على تعطيل الغلاف الدهني للبكتيريا وقتلها

المصدر Dr.kucine

جوز الهند زيت جوز الهند فوائد زيت جوز الهند التهاب المفاصل فقدان الوزن

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