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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: اليوم .. آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 إلكترونيا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026 آخر فرصة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد قررت استثنائيا إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، اعتبارًا من اليوم الخميس الماضي الموافق 5 نوفمبر ، مؤكدة أن هذه المهلة الأخيرة تنتهي رسميا اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم ، أن قرار إعادة إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يأتي إيماءاً إلى ماورد إلينا بشأن عدم الإنتهاء حتى الآن من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لبعض الطلاب المستهدفين لتأدية إمتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، وحرصاً من الوزارة على صالح هؤلاء الطلاب 

وفي هذا الإطار ، نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  على المدارس الإعدادية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من تسجيل ومراجعة الإستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المقيدين بها والغير مسجلين حتى الآن ، وذلك خلال المدة الاضافية المقررة ، والتأكيد مع كافة الطلاب على الإنتهاء من إجراءات التسجيل الإلكترونى والمراجعة لاستمارات التقدم للشهادة الإعدادية .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بذلك تكون قد أتاحت أكثر من فرصة للطلاب لـ تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، حيث سبق وأن قررت مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027  حتى 30 أكتوبر 2026، بدلًا من 22 أكتوبر 2026 ، ثم قررت مؤخراً إعادة إتاحة إمكانية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية عن طريق الطلاب من خلال منصة الشهادات العامة  ، وذلك لمدة ( اربعة أيام ) إضافية بداية من الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٥ حتى اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٨ .

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول 

قررا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الشهادة الإعدادية 2027

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