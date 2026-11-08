إعلام أمريكي: الديمقراطيون يدرسون حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليارات الدولار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الديمقراطيين يدرسون حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 15 مليار دولار .

وبعد سيطرتهم على مجلسي الكونجرس، يعتزم الديمقراطيون استغلال سيطرتهم على مجلسي الكونجرس، اعتبارًا من يناير 2027، لتعزيز الدعم العسكري والمالي لكييف وتشديد العقوبات على روسيا.

ويخطط الحزب لاستخدام صلاحياته المتعلقة بالإنفاق والرقابة البرلمانية لدفع هذه التوجهات، في مسار يتباين مع سياسة إدارة دونالد ترامب التي أوقفت التمويل الأمريكي المباشر للحرب، وأحالت مسؤولية تمويل مشتريات الأسلحة الأمريكية إلى حلفاء واشنطن الأوروبيين ودول الناتو.