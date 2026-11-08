واشنطن تطلب من بكين التدخل لإنهاء الحرب مع إيران

أفادت وسائل إعلام بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، طلب من الصين استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في إنهاء الصراع، مشيرة إلى أن بكين نقلت الرسالة بالفعل إلى الجانب الإيراني.



وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي السبت، أن أنقرة ستواصل جهودها لإحلال السلام بين الولايات المتحدة وإيران، داعيًا إلى حل التوتر بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

وتناول الاتصال أيضًا الحرب في أوكرانيا، وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهائها، داعيًا إلى تكثيف الاتصالات مع كييف وموسكو، بحسب بيان للرئاسة التركية نقلته وكالة رويترز.

يأتي الاتصال بعد زيارة قام بها مسئولون كبار من تركيا والسعودية وباكستان إلى طهران في أواخر أكتوبر، في إطار جهود لفتح قنوات تفاوضية ومنع تجدد التصعيد العسكري.

وفي 3 نوفمبر، أعلنت قطر أن واشنطن وطهران تراجعان مقترحات لتقريب مواقفهما.

وفي اليوم نفسه، أفاد مسؤول إيراني رفيع رويترز بأن الجانبين لا يزالان بعيدين عن اتفاق ينهي الحرب، وأن طهران تشترط تلبية مطالبها لإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الانتقال إلى بحث الملف النووي.

أما في الملف الأوكراني، فجاءت دعوة أردوغان إلى تكثيف الاتصالات قبل ثلاثة أيام من محادثات ثلاثية مقررة في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، تجمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لبحث خفض التصعيد والترتيبات الأمنية لما بعد الحرب.